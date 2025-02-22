حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة عدادات المياه بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 3 أشخاص، بينهم شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة عدادات المياه بمدينة نصر.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث من ضبط المتهمين بارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك" وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشادهم، تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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