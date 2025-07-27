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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

يستعد فريق أرسنال الإنجليزي، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، لخوض مباراته الودية الثانية، اليوم الأحد، ضد نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "سنغافورة".

تشكيل أرسنال ونيوكاسل يونايتد

آرسنال 

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع:  وايت - ساليبا - كالفيوري - لويس سكيلي

خط الوسط: مارتن زوبميندي - نويري - مورينو

خط الهجوم: تروسارد - كاي هافيرتز - ساكا

نيوكاسل 

وينتظر نادي آرسنال مباراتين وديتين أخريتين ضد كل من توتنهام وفياريال، قبل مباراة كأس الإمارات الودية أمام أتلتيك بلباو.

ويبدأ فريق آرسنال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، 2025 /26، بمباراة من العيار الثقيل مع مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد".

أما نيوكاسل يونايتد فقد خاض مباراتين وديتين حتى الآن، حيث فاز على كارلايل بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يخسر بالنتيجة نفسها أمام سلتيك.

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد الودية

تنطلق مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد الودية في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد الودية 

تذاع مباراة آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد الودية عبر قناتي أبو ظبي الرياضية والشارقة الرياضية.

خاض آرسنال مباراة ودية ضد ميلان الإيطالي، حيث فاز بهدف دون رد في الوقت الأصلي، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح حيث خسر الجانرز بنتيجة 6/5.

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