الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يتبقى التوقيع الرسمي، آرسنال يحسم صفقة مهاجم سبورتينج لشبونة

آرسنال
آرسنال

يستعد نادي آرسنال، لإنهاء التفاصيل الأخيرة المتعلقة بانضمام السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة آرسنال الجديدة 

وتوصل العملاق اللندني لاتفاق مع لشبونة، على التفاصيل المالية للصفقة، بعد أسابيع من المفاوضات بين الطرفين.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، عبر حسابه بموقع التواصل إكس، فإن جيوكيريس حصل على إذن كتابي من لشبونة، من أجل الخضوع للفحص الطبي في آرسنال.


وأضاف رومانو "سيجري المهاجم السويدي، الفحص الطبي، غدًا السبت، ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى لندن اليوم الجمعة.. القصة انتهت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتقالات الصيفية الجارية السويدي فيكتور جيوكيريس جيوكيريس صفقة آرسنال الجديدة سبورتينج لشبونة فيكتور جيوكيريس

مواد متعلقة

قرار جديد للحكام في الدوري الإنجليزي من الموسم المقبل

سيناريو مبابي مع باريس سان جيرمان يتكرر مع دوناروما

نجم مانشستر يونايتد مطلوب في الدوري السعودي

راشفورد يشارك في تدريبات برشلونة لأول مرة (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي في ختام معسكر تونس

بعد وفاة الأب، النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة أطفال دلجا

أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 (آخر تحديث)

الروس يتراجع جنيهين، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة ضريح الحسين وعلاقتها بانفراجة كبيرة قريبا

الإفتاء: لا يجوز تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص لهذا السبب

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بحل الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية