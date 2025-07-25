يتبقى التوقيع الرسمي، آرسنال يحسم صفقة مهاجم سبورتينج لشبونة

يستعد نادي آرسنال، لإنهاء التفاصيل الأخيرة المتعلقة بانضمام السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة آرسنال الجديدة

وتوصل العملاق اللندني لاتفاق مع لشبونة، على التفاصيل المالية للصفقة، بعد أسابيع من المفاوضات بين الطرفين.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، عبر حسابه بموقع التواصل إكس، فإن جيوكيريس حصل على إذن كتابي من لشبونة، من أجل الخضوع للفحص الطبي في آرسنال.

وأضاف رومانو "سيجري المهاجم السويدي، الفحص الطبي، غدًا السبت، ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى لندن اليوم الجمعة.. القصة انتهت".

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