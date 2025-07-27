الكشف عن الملصق والإعلان التشويقي لفيلم "The Ugly" (فيديو)

تم الكشف مؤخرًا عن الملصق الدعائي والإعلان التشويقي الأول لفيلم “The Ugly” المرتقب، والذي يعد المشاهدين برحلة غامرة في عالم من الأسرار والتحقيقات، الفيلم من إخراج يون سانغ هو، ويتميز بقصة معقدة تتناول أحداثًا غامضة تعود إلى أربعة عقود مضت، والمقرر عرضه في سبتمبر المقبل.

تفاصيل الفيلم ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي

يتتبع فيلم "The Ugly" قصة إم دونغ هوان (بارك جونغ مين)، ابن إم يونغ غيو (كوون هاي هيو) - رجل أعمى أصبح حرفيًا ماهرًا في صناعة الأختام، وينطلق دونغ هوان في تحقيق لكشف الغموض المحيط بوفاة والدته، التي ظلت جثتها مدفونة سرًا لأربعين عامًا، وقد حظي الفيلم بالفعل باهتمام دولي، حيث تم عرضه في قسم العروض الخاصة بالدورة الخمسين لـمهرجان تورنتو السينمائي الدولي (TIFF) القادم.

ملصق تشويقي يكشف عن جوانب غامضة

يُظهر الملصق الجديد صورًا ظلية لـ إم يونغ غيو الشاب (يؤدي دوره أيضًا بارك جونغ مين)، وهو يكافح من أجل كسب لقمة العيش من خلال بيع الأختام المصنوعة يدويًا، بالإضافة إلى جونغ يونغ هي، عاملة المصنع التي لا يزال وجهها مخفيًا، وداخل هذه الصور الظلية، تظهر مشاهد وأشخاص من سبعينيات القرن الماضي، مما يخلق أجواءً غريبة وحنينية تلمح إلى الغموض الذي يكتنف أحداث الفيلم، وهذا التصميم الفني للملصق يعمق الترقب للأسرار التي سيتم الكشف عنها.

قصة فيلم The Ugly

يقدم العرض الترويجي للفيلم لمحة عن قصته المظلمة والمشوقة، ويلعب بارك جونغ مين أول دور مزدوج له في شخصيتي إم دونغ هوان وإيم يونغ غيو الشاب، مما يبرز موهبته التمثيلية المتعددة، بينما يقدم كوون هاي هيو أول أداء له كشخصية كفيفة، مجسدًا إم يونغ غيو كحرفي مثابر يصنع أختامًا جميلة رغم بصره المفقود، ويربي ابنه وحيدًا.

تأخذ القصة منعطفًا مرعبًا عندما يتصل دونغ هوان بالشرطة ويكتشف جثة والدته، جونغ يونغ هي – امرأة لم يرَ وجهها هو ولا والده قط، ويعثر البطل على ادلة تشير بقوة إلى احتمالية وقوع جريمة قتل، مما يدفع دونغ هوان للغوص أعمق في هذا اللغز.

عازمًا على كشف الحقيقة، ينطلق دونغ هوان في رحلة تحقيق مضنية، ويزيد من تعقيد القصة وتوترها ظهور شخصيات جديدة مثل بايك جو سانغ (إيم سونغ جاي)، الرئيس التنفيذي للمصنع الذي عملت فيه يونغ هي سابقًا، وكيم سو جين (هان جي هيون)، منتجة الأفلام الوثائقية التي تبحث عن الحقيقة وراء هذا اللغز الذي استمر لعقود.

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