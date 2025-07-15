الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بارك هي سون وجو جونغ هيوك ينضمان لبارك مين يونغ في دراما "Confidence Man KR"

بارك هي سون وجو
بارك هي سون وجو جونغ هيوك وبارك مين يونغ، فيتو

أعلنت قناة كوبانغ بلاي اليوم رسميًا عن اكتمال التشكيلة الرئيسية لأبطال الدراما الكورية المنتظرة "رجل الثقة" (Confidence Man KR)، بانضمام النجمين بارك هي سون وجو جونغ هيوك إلى الممثلة بارك مين يونغ. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد مشاركة نخبة من النجوم في العمل المقتبس من الدراما الكوميدية اليابانية الشهيرة "رجل الثقة" لعام 2018.

تفاصيل مسلسل Confidence Man KR

تدور أحداث مسلسل "Confidence Man KR" حول ثلاثة محتالين يتمتعون بمواهب استثنائية، يشكلون فريقًا متمرسًا لتنفيذ عمليات احتيال معقدة ومتقنة، مستهدفين الأشرار من مختلف الطبقات الاجتماعية.

الأدوار الرئيسية وطاقم التمثيل

بارك مين يونغ ستجسد شخصية يون يي رانغ، المحتالة العبقرية التي تبلغ نسبة ذكائها 165 درجة، وتصنف ضمن أفضل 1% من الأذكياء. ستقود المجموعة بفضل طريقة تفكيرها الفريدة وجاذبيتها الباردة.

بارك هي سون سيلعب دور جيمس، المحتال المخضرم الذي يجمع بين الفكاهة والذكاء الحاد، ليُظهر جانبًا متعدد المواهب من شخصيته.

جو جونغ هيوك سيقدم شخصية ميونغ غو هو، أصغر أعضاء الفريق، والمعروف ببراءته وإخلاصه، مضيفًا سحرًا جذابًا وطاقة مرحة على الديناميكية الجماعية.

كما تم تأكيد ظهور خاص لكل من سونغ جي هيو ولي يي كيونغ، الأخير الذي شارك بارك مين يونغ سابقًا في مسلسل "تزوجي زوجي".

ويتولى إخراج المسلسل المخرج المتميز نام كي هون، المعروف بأعماله الناجحة مثل "Big Bet" و"Kiss Sixth Sense" و"Oh My Baby" و"Voice 3". وسيتعاون نام كي هون مع كاتب السيناريو هونغ سونغ هيون، الذي سبق له العمل على مسلسلات مثل "Criminal Minds" والجزء الأول والثاني من "Cheo Yong".

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "Confidence Man KR" لأول مرة في 6 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 9:10 مساءً بتوقيت كوريا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Confidence Man KR بارك هي سون جو جونغ هيوك بارك مين يونغ مسلسل Confidence Man KR

مواد متعلقة

نتفليكس تطرح بوستر جديدا للموسم الأخير من مسلسل Stranger Things

بارك جيهون ويون كيونغهو يؤكدان مشاركتهم في دراما الويبتون الكوميدية Kitchen Soldier

الأكثر قراءة

سوريا تقرر منع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

بعد تصريح ترامب بشأن سد النهضة، شراقي يفجر مفاجأة عن حصة مصر من المياه في 2025

خصومة وتهديد ووصية، مفاجآت جديدة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ

شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

إعدام ميداني وقص شوارب وإذلال للرجال، ماذا يفعل الأمن السوري في السويداء؟ (فيديو)

محمد العرابى: مهمة علاج مبارك بألمانيا كانت الأصعب وهذا ما قاله الطبيب

لعدم مطابقة المواصفات،هيئة الدواء تسحب تشغيلات لـ "سانسوايميون شراب" من الصيدليات

شباب وعواجيز!

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعارض تنظيم الأسرة قدر الله؟ أمين الفتوى يرد

ما حكم من ترك الصلاة عمدًا؟، أمين الفتوى يوضح

ما حكم اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية