بارك هي سون وجو جونغ هيوك ينضمان لبارك مين يونغ في دراما "Confidence Man KR"

أعلنت قناة كوبانغ بلاي اليوم رسميًا عن اكتمال التشكيلة الرئيسية لأبطال الدراما الكورية المنتظرة "رجل الثقة" (Confidence Man KR)، بانضمام النجمين بارك هي سون وجو جونغ هيوك إلى الممثلة بارك مين يونغ. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد مشاركة نخبة من النجوم في العمل المقتبس من الدراما الكوميدية اليابانية الشهيرة "رجل الثقة" لعام 2018.

تفاصيل مسلسل Confidence Man KR

تدور أحداث مسلسل "Confidence Man KR" حول ثلاثة محتالين يتمتعون بمواهب استثنائية، يشكلون فريقًا متمرسًا لتنفيذ عمليات احتيال معقدة ومتقنة، مستهدفين الأشرار من مختلف الطبقات الاجتماعية.

الأدوار الرئيسية وطاقم التمثيل

بارك مين يونغ ستجسد شخصية يون يي رانغ، المحتالة العبقرية التي تبلغ نسبة ذكائها 165 درجة، وتصنف ضمن أفضل 1% من الأذكياء. ستقود المجموعة بفضل طريقة تفكيرها الفريدة وجاذبيتها الباردة.

بارك هي سون سيلعب دور جيمس، المحتال المخضرم الذي يجمع بين الفكاهة والذكاء الحاد، ليُظهر جانبًا متعدد المواهب من شخصيته.

جو جونغ هيوك سيقدم شخصية ميونغ غو هو، أصغر أعضاء الفريق، والمعروف ببراءته وإخلاصه، مضيفًا سحرًا جذابًا وطاقة مرحة على الديناميكية الجماعية.

كما تم تأكيد ظهور خاص لكل من سونغ جي هيو ولي يي كيونغ، الأخير الذي شارك بارك مين يونغ سابقًا في مسلسل "تزوجي زوجي".

ويتولى إخراج المسلسل المخرج المتميز نام كي هون، المعروف بأعماله الناجحة مثل "Big Bet" و"Kiss Sixth Sense" و"Oh My Baby" و"Voice 3". وسيتعاون نام كي هون مع كاتب السيناريو هونغ سونغ هيون، الذي سبق له العمل على مسلسلات مثل "Criminal Minds" والجزء الأول والثاني من "Cheo Yong".

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "Confidence Man KR" لأول مرة في 6 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 9:10 مساءً بتوقيت كوريا.

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