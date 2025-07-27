مسلسل آسر، هل الفنان اللبناني بيار داغر هو صاحب شخصية “كنان” الغامضة؟

يواصل مسلسل “آسر” حصد نسب مشاهدة عالية، مؤكدًا مكانته كواحد من أكثر الأعمال الدرامية متابعة في الفترة الأخيرة.

وبعد رحلة طويلة امتدت عبر أكثر من 80 حلقة، تقترب نهاية المسلسل، لكن الغموض لا يزال يخيم على واحدة من أكثر الشخصيات إثارة وتشويقًا في العمل وهي شخصية “كنان”.

فرغم عرض 81 حلقة حتى الآن، لم يُكشف بعد عن هوية صاحب شخصية “كنان”، العدو اللدود لـ”الخال رستم” والذي أصبح لاحقًا خصمًا شرسًا لـ”آسر” نفسه، خاصة بعدما دمر خطته وساعد في هروب راغب من السجن وأقدم أحد رجاله على قتل ناي في الحلقة التي عُرضت مؤخرًا.

هذا الصراع فتح الباب أمام مزيد من التكهنات بين الجمهور، خصوصًا مع تزايد مشاهد المواجهة والدموية في الحلقات الأخيرة، ومع اقتراب النهاية، بدأت الترجيحات تدور بقوة حول هوية “كنان”.

وكان الاسم الأبرز الذي أجمع عليه كثير من المتابعين هو الفنان اللبناني بيار داغر، وتعززت هذه الترجيحات بعدما نشر الحساب الرسمي لمنصة شاهد على “إنستجرام” صورة غامضة لوجه غير واضح، مع سؤال مباشر للجمهور عن هوية “كنان المختار”، وهو ما دفع عدد كبير من المتابعين للتعليق باسم بيار داغر، مؤكدين أن ملامحه الأقرب لتلك الظاهرة في الصورة، وما يؤكد هذه الترجيحات كثير من الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن انضمام بيار إلى فريق عمل مسلسل آسر.

وسوف تكشف الحلقات المقبلة من مسلسل آسر عن كل ما يتعلق بشخصية كنان العدو الأخطر في رحلة آسر كما سيتم الكشف عن سر عداوته للخال.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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