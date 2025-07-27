انقطاع الكهرباء أكثر من 12 ساعة بالجيزة يثير الغضب، والمصريون: "بايتين في الشارع وبنموت حرفيا"

انقطاع الكهرباء في الجيزة، أثار انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق في محافظة الجيزة لأكثر من 12 ساعة ردود أفعال وجدل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين، مؤكدين أن الكهرباء انقطعت منذ الساعة 11.30 مساءً، أمس السبت، ولم تعد حتى الساعة 11.30 صباح اليوم، الأحد.

انقطاع الكهرباء نحو 12 ساعة في الجيزة



ونشرت رئاسة الوزراء بيانًا صادر عن وزارة الكهرباء، أكدت فيه على "ارتفاع الأحمال الكهربائية بمعدل 800 ميجاوات فى يوم واحد"، مؤكدة أن "الشبكة الموحدة للكهرباء حققت، أمس السبت، أقصى ارتفاعا في الأحمال عبر تاريخها، وضربت رقما قياسيا بلغ 38800 ميجاوات، بالمقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي، وخلال هذا العام والتي بلغت 38000 ميجاوات طبقا لتقارير ومتابعات المركز القومي للتحكم في الطاقة".

انقطاع الكهرباء أكثر من 12 ساعة بالجيزة، فيتو



أثار انقطاع الكهرباء في الجيزة، لنحو 12 ساعة، موجة من الغضب الشديد بين المصريين الذين تضرروا بهذا الانقطاع، والذي ادى بدوره لانقطاع في الخدمات وأهمها المياه والإنترنت، ووصف البعض الحالة التي وصلت عليها بعذ الأسر في الجيزة قائلين": "عائلات كثيرة افترشت الشوارع للنوم فيها بسبب حرارة الجو المرتفعة وانقطاع الكهرباء لأكثر من 11 ساعة".

تساءل البلوجر هيثم محمد قائلًا: "أزاي الكهرباء قاطعة في أغلب محافظة الجيزة كلها من أمس الساعة ١١ بالليل؟"

وعبر أحد النشطاء عن استياءه قائلًا: "أحنا بايتين في الشارع من الساعة 11 مفيش مياه أو كهرباء لحد دلوقتي.. حرام الناس بتموت مش منطقي عطل يؤدي لانقطاع الكهرباء في الجيزة من الساعة 11.30 مساءً حتى الآن"

الكهرباء قاطعة وبنموت حرفيًا



أما البلوجر أمجد نصر الدين فعلق قائلًا: "الناس بتموت حرفيًا في حدائق الأهرام والله"

وعبر مصطفى إسماعيل عن غضبه قائلًا: "الكهرباء قاطعة.. كهرباء والمياه مفيش، وشركة اتصالات مش موجودة.. ولحد دلوقتي الكهرباء مارجعتش".

الجيزة تعاني من ظلام دامس لأكثر من 12 ساعة، فيتو



كما عبر البلوجر إسلام محمد عن استياءه فقال: "الأحمال الزياده دي عند بتوع ايجيبت والساحل الشرير، لكن المصريين قاعدين مفرهدين مفيش عندهم غير مراوح وفيه النور قاطع عندهم.. بلاش تحسسونا إننا عايشين في طراوة والجو منعش".

أما البلوجر إيمان الصداوي فعلقت قائلة: "الموضوع زاد جدًا عن حده من الساعه ١٢ بالليل لحد دلوقتي، أكثر من 11 ساعة، النور قاطع في الجيزة ليه يعني فين النجاح ده".

وعلق البلوجر يوسف رمضان قائلًا: "ياريت نخطط في حالة زيادة الأحمال عن كده، ولو عطلنا نسأل مجرب من الدول التي مرت بأزمات من النوع ده ونأخد بالعلم زي باقي العالم، بعيدًا عن وضع المواطن كبديل لحل الأزمة عن طريق تخفيف الأحمال".

أما البلوجر إبراهيم المصري فعبر عن غضبه قائلًا: "عايشين من غير كهرباء ولا مياه بقالنا أكثر من 12 ساعة... وبينات الكهرباء بتقول إنجاز هتروحوا من ربنا فين حسبي الله ونعم الوكيل".

مفيش نور ولا مياه الأمر مستفز



وعبرت البلوجر شيماء مصطفى إبراهيم عن غضبها قائلة: "هي الجيزة مش تبعكم ولا ايه النور بيقطع فيها بالأربع والخمس ساعات ومش بس النور ده المياه كمان بتقطع ١٢ ساعة.. أمر مستفز".

إنقطاع الكهرباء في الجيزة يثير الغضب، فيتو



وسخر البلوجر ياسر عبود قائلًا: "ولا يهمك... إحنا ممكن نعيش من غير كهربا ولا مياه ولا أكل ولا أى حاجة المهم طمنونا على الناس اللى فى العلمين والساحل مسحولين زينا كده ولا ايه... حسبنا الله ونعم الوكيل ونفوض الأمر لله".

ووجه البلوجر محمود جاد الله رسالة للكهرباء والجيزة بعد بياناتهم بعد ساعات من انقطاع الكهرباء: " لسه فاكرين احنا جبنا الأخبار من الكنترول خلاص... ياريت يكون فيه بدائل بعد كده فيه ناس مريضة وأطفال صغيرة ودرجة حرارة عالية مش كل ناس تقدر تجيب مولد ومياه معدنية زيكم".

وقال البلوجر أحمد بسيوني: "الكهرباء قاطعة من ٢٠ ساعة ولسه فاكرين تطلعوا بيان ايه الفشل ده كملوا نوم".

وعلق البلوجر حسام أبو يوسف قائلًا: "ده نوع من تخفيف الأحمال المبتكر بعد ١٢ ساعة هنزل البيان محافظ جميل والله".

نرجو حل المشكلة انقطاع الكهرباء غير محتمل



وعبر البلوجر إسلام مجدي عن استياءه قائلًا: "بقالنا ١٧ ساعه لحد دلوقتي قاعدين من غير كهرباء حدائق الأهرام الجيزة... نرجو حل المشكلة لو سمحت موضوع غير محتمل".

الظلام يعود مرة أخرى للجيزة، فيتو

أما البلوجر أمنية عادل فعلقت قائلة:"الكهرباء بتقطع من أكثر من شهر يوميًا تخفيف أحمال، وتقولوا بس للناس مفيش تخفيف حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل".

أما البلوجر صقر آدم فقال: "أقسم بالله عيب ده احنا مصر أم الدنيا عيب بيان زي ده يطلع على صفحة رسمية للدولة أنك بتعلن عن فشلك في التقدم والتكنولوجيا لأنك المفروض من الدول المتقدمة".

وعبر البلوجر بيتر فوزي عن غضبه فقال: "كل يوم نسمع أننا جاهزين نصدر الكهرباء لدول الجوار وفي نفس الوقت بنحسب الميجا والاستهلاك عندنا هو فى فائض كهربا وبنصدره ولا عندنا عجز ومحتاجين نستورد من برة حيرتونا معاكم".

وعلق البلوجر أحمد مصطفى فقال: "من ١١ بالليل لحد ١١:٣٠ صباحًا ومحصلش إصلاح؟ مفيش كهرباء ولا مياه ومطلعين بيان بعد المصيبة بـ ١٢ ساعة؟ طيب أنا عايز أعرف هتحاسبوا المسئولين ولا لا؟ وياريت يطلع بيان اعتذار من شركة الكهرباء".



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