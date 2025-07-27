لأكثر من 11 ساعة.. استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قطع الكهرباء عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة لأكثر من 11 ساعة، وذلك نتيجة خروج محطة محولات جزيرة الذهب إحدى المحطات الإستراتيجية عن الخدمة.



استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مدن الجيزة

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يجري حاليا عمليات إعادة تغيير عدد الكابلات والتي تعرضت للتلف، مما استدعى قطع الكهرباء عن بعض المدن بالمحافظة تمهيدا لعودة تشغيل التيار بشكل تدريجي.



وأشارت المصادر إلى أن الأزمة الكبرى تكمن في تأثر عدد كبير من محطات مياه الشرب والتي توقفت عن الخدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

ارتفاع الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن ارتفاع الأحمال الكهربائية بمعدل 800 ميجاوات فى يوم واحد، وحققت الشبكة الموحدة للكهرباء أمس السبت أقصى ارتفاعا في الأحمال عبر تاريخها، وضربت رقما قياسيا بلغ 38800 ميجاوات بالمقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي، وخلال هذا العام والتى بلغت 38000 ميجاوات طبقا لتقارير ومتابعات المركز القومى للتحكم فى الطاقة.



ارتفاع غير مسبوق فى الاحمال الكهربائية

نجحت الشبكة القومية للكهرباء فى اجتياز اختبار حقيقي لم تتعرض له عبر تاريخها، وتمكنت من استيعاب الارتفاع غير المسبوق فى الاحمال الكهربائية والزيادة فى الاستهلاك، وذلك فى ظل ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والرطوبة، ومؤشرات زيادة يومية فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير معتادة فى هذا التوقيت من العام،

رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية

وفي هذا السياق، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا"، وتكثيف فرق الطوارئ والدعم الفني والمتابعة والصيانة، وتم تشكيل فرق مركزية على مستوى الشركات للتدخل السريع والعمل وتقديم الدعم والمساندة للأطقم العاملة، بالإضافة إلى أطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش ومتابعة الشبكة من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، فى إطار خطة العمل الحالية لضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي.

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