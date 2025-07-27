الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف موعد تأهيل مروان عطية في الأهلي

مروان عطية لاعب الأهلي،
مروان عطية لاعب الأهلي، فيتو

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن مروان عطية لاعب الفريق يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق خلال الأيام المقبلة، حيث تنتهي الراحة السلبية التي حصل عليها بعد العملية تمهيدا لبدء البرنامج التأهيلي علي هامش التدريبات الجماعية اليومية. 

معسكر تونس

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم قادمة من تونس بعد انتهاء معسكر الفريق الأخير الذي بدأ يوم 18 يونيو الجاري، وشهد خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسي. 

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة السابقة على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة ودية جديدة بعد غد الثلاثاء أمام أحد الأندية المصرية يتم الكشف عن طرفها خلال الساعات القادمة. 

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