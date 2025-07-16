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رياضة

كرة السلة، تعرف على مواجهات منتخب السيدات في الأفروباسكت

منتخب السيدات لكرة
منتخب السيدات لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، للمشاركة في منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس المقبل في كوت ديفوار.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين في دور المجموعات، موعدهما كالتالي:

26 يوليو | مصر × كوت ديفوار - 8:30 مساء

27 يوليو | مصر × أنجولا - 5 مساء

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات كوت ديفوار وأنجولا.

وجاءت قرعة مجموعات بطولة الأفروباسكت كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - كوت ديفوار - أنجولا

المجموعة الثانية: مالي - الكاميرون - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: السنغال - أوغندا - غينيا

المجموعة الرابعة: نيجيريا - موزمبيق - رواندا.

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