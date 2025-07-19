كرة السلة، إيهاب أمين يلوح بالرحيل عن الأهلي

كرة السلة، تشهد مفاوضات تجديد تعاقد إيهاب أمين نجم كرة السلة مع النادي الأهلي، تعثرات كبيرة بسبب وجود فجوة بين مطالب اللاعب ومقترحات النادي.

وعلمت “فيتو”، أن النادي الأهلي يخوض مفاوضات قوية مع اللاعب من أجل إقناعه بتخفيض مطالبه المادية من أجل تجديد التعاقد.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن اللاعب أوضح لمسئولي القلعة الحمراء امتلاكه عدد من العروض الاحترافية في الدوريات العربية، وأنه جاهز للرحيل حال لم يتوصل لاتفاق مع القلعة الحمراء.

يعد إيهاب أمين واحدا من أقوى اللاعبين داخل النادي الأهلي ومنتخب مصر، وساهم بشكل كبير في فوز الأهلي بعدد كبير من البطولات القارية والمحلية.

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