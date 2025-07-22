كرة السلة، تاريخ مشاركات منتخب السيدات في “الأفروباسكت”

كرة السلة، يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية “أفروباسكت”، المقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل بكوت ديفوار.

تاريخ مشاركات منتخب السيدات

وتعد هذه المشاركة هي الـ15 لمنتخب السيدات في البطولة الأفريقية “أفروباسكت”، والسادسة على التوالي منذ نسخة عام 2013.

وتوج المنتخب المصري بالبطولة الأفريقية في مناسبتين سابقتين، الأولى كانت عام 1966 بغينيا، والثانية عام 1968 بالقاهرة.

ووصل المنتخب الوطني إلى نهائي البطولة الأفريقية في 4 مناسبات، حصد اللقب مرتين، وحل في الوصافة في نسختين عامي 1970 و1977.

وفشل المنتخب الوطني للسيدات عبر تاريخه في التأهل لبطولة كأس العالم من خلال بوابة البطولة الأفريقية.

قائمة منتخب كرة السلة

وتضم القائمة كل من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من: جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، علي عبدالباري محلل أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال، إيمان جمال مدلك، مصطفى جامع، أحمد سيد، معايشة.

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