كرة السلة، موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في “الأفروباسكت” للسيدات

كرة السلة، يواجه المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، منتخب كوت ديفوار اليوم السبت، في أولى مبارياته ببطولة الأفروباسكت، المقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كل من، كوت ديفوار وأنجولا.

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