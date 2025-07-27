القنوات الناقلة وموعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد الودية

يستعد فريق آرسنال الإنجليزي، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، لخوض مباراته الودية الثانية، اليوم الأحد، ضد نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "سنغافورة".

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد الودية



تنطلق مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد الودية في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد الودية



تذاع مباراة أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد الودية عبر قناتي أبو ظبي الرياضية والشارقة الرياضية.



خاض آرسنال مباراة ودية ضد ميلان الإيطالي، حيث فاز بهدف دون رد في الوقت الأصلي، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح حيث خسر الجانرز بنتيجة 6/5.

وينتظر نادي أرسنال مباراتين وديتين أخريتين ضد كل من توتنهام وفياريال، قبل مباراة كأس الإمارات الودية أمام أتلتيك بلباو.

ويبدأ فريق أرسنال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، 2025/26، بمباراة من العيار الثقيل مع مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد".

أما نيوكاسل يونايتد فقد خاض مباراتين وديتين حتى الآن، حيث فاز على كارلايل بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يخسر بالنتيجة نفسها أمام سلتيك.

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