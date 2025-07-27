حملات مرورية موسعة على الطرق.. ضبط 118709 مخالفة و245 حالة تعاطي مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة بكافة مديريات الأمن، لضبط المخالفات وتحقيق الردع المروري الفعّال؛ في إطار الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الانضباط المروري وتحقيق السلامة على كافة الطرق والمحاور.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت جهود إدارات المرور على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 118709 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2951 سائقًا، وتبين إيجابية 245 حالة لتعاطي المواد المخدرة.



وفي نطاق الحملات المكثفة بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم خلال 24 ساعة ضبط 1084 مخالفة مرورية، بينها السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب بدون تصريح، ومخالفات شروط التراخيص وأمن ومتانة.

كما تم فحص 263 سائقًا، تبين إيجابية 17 حالة لتعاطي المواد المخدرة وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 19 حكمًا قضائيًا والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها القوانين المرورية.



استمرار الحملات المرورية

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنظيم حملات مرورية وانضباطية على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك لضمان سلامة المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في الشارع المصري.

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