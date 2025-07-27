بعد توسع الخلافات، توقعات بنك أوف أمريكا لقرارات الفيدرالي بشأن الفائدة

بالرغم من توقعات تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إلا أن بنك أوف أمريكا، يشير إلى أن البنك المركزي قد يؤجل إعطاء إشارات جديدة حتى ندوة جاكسون هول أواخر الشهر المقبل، حيث تظهر رؤية أوضح لمسار سياسة الفيدرالي.

الحفاظ على المرونة قبل جاكسون هول

وقال اقتصاديو بنك أوف أمريكا في مذكرة حديثة، إننا نتوقع أن يحافظ الفيدرالي على أقصى قدر من المرونة في اجتماعه في يوليو، سيفضل باول رؤية بيانات يوليو قبل توجيه الأسواق محتملا لشهر سبتمبر في جاكسون هول.

بينما تتوقع الأسواق عدم تغيير السياسة الأسبوع المقبل، سيقوم المستثمرون بتحليل لغة الفيدرالي بدقة بحثا عن إشارات حول مدى تحمله لمخاطر التضخم، خاصة وسط علامات على تمرير التعريفات التي تدفع الأسعار للارتفاع، يحذر الاقتصاديون من أن أي تشديد على ضغوط التضخم المستمرة قد يزعزع استقرار الأسواق، بينما ستدعم النبرة المتساهلة توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

استمرار توقعات سوق العمل

وأوضح البنك أنه من المرجح أن تستمر الرسائل المتعلقة بسوق العمل في احتلال مركز الصدارة، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو نموا أبطأ ولكن إيجابيا في الرواتب وارتفاعا طفيفا في معدل البطالة، مما يؤكد النقاش المستمر حول ما إذا كان التراخي في سوق العمل آخذ في الازدياد.

تتوقع مجموعة “بنك أوف أمريكا” أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو نموا متواضعا قدره 60,000 وظيفة وارتفاعا طفيفا في معدل البطالة إلى 4.2%.

وتتوقع المجموعة مزيدا من التباطؤ في نمو الوظائف، متنبئة بصدمات في العرض، مدفوعة بحملة الرئيس ترامب ضد الهجرة، بدلا من ضعف الطلب لتكون لها التأثير الأكبر، مضيفة: “لقد خفضنا توقعاتنا للرواتب إلى متوسط حوالي 50 ألفا في النصف الثاني من 2025 و70 ألفا في 2026 من 70 ألفا و75 ألفا على التوالي. لكننا نتوقع أن يكون معظم التباطؤ بسبب العرض وليس الطلب”.

تأثير التعريفات على التضخم محط الاهتمام

في الوقت نفسه، من المقرر أن تشكل بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع الخطوات المقبلة للفيدرالي، في حين أن التضخم الأساسي قد يكون بلغ ذروته في وقت أبكر مما كان متوقعًا، فإن الزيادات الأخيرة في تضخم السلع - المدفوعة جزئيًا بضغوط الأسعار المرتبطة بالتعريفات - تهدد ببيئة تضخم مرتفعة لفترة أطول. تُعقد هذه الديناميكية تحدي الفيدرالي المتمثل في تحقيق هبوط ناعم دون إعادة إشعال ضغوط الأسعار.

انقسامات الفيدرالي تتسع قبل جاكسون هول

يشهد الفيدرالي حاليًا انقسامًا متزايدًا بين أعضائه. من المقرر أن يعترض المحافظ كريستوفر والر في اجتماع يوليو، مفضلا خفضا بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال اعتراض المحافظة ميشيل بومان أيضا.

في الوقت نفسه، تدعم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، مجادلة بضرورة اتخاذ إجراء قبل أن يضعف الاقتصاد أكثر.

من ناحية أخرى، اتخذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك مؤخرا نبرة متشددة، مؤكدين على مخاطر التضخم التي تشكلها التعريفات والدعوة إلى أن يحافظ الفيدرالي على الأسعار لبعض الوقت، حتى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي تبنى موقفا أقل تساهلا مؤخرا.

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