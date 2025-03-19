بنك أوف أمريكا يحذر من دورة تصحيح قريبة في الأسهم الصينية شبيهة بعام 2015

حذر استراتيجيون في بنك أوف أمريكا، أنه من المحتمل أن يواجه رالي الأسهم الصينية موجة تصحيح كبيرة قريبا نظرا لأوجه التشابه بين الرالي الحالي مع دورة الانتعاش والانهيار في عام 2015.

وكتب الاستراتيجيون، بقيادة "ويني وو"، أن مؤشر "هانج سنج للشركات الصينية" (HSCEI) ومؤشر "إم إس سي آي" الصيني (MSCI China) ارتفعا بنسبة 30% على الأقل من أدنى مستوياتهما في منتصف يناير، وهو ما يقارب وتيرة المكاسب التي شهدناها في عام 2015 قبل أن يتراجع السوق.

مؤشر "هانج سنج للشركات الصينية"

وأضافوا، أنه بعد أن بلغ ذروته في مايو 2015، انخفض مؤشر "هانج سنج للشركات الصينية" بنحو 50% حتى فبراير من العام التالي، ولم يصل إلى هذا الارتفاع حتى الآن.

الأسهم الصينية، فيتو

وتابع الاستراتيجيون: "هناك بعض أوجه التشابه في الأساسيات بين الدورة الحالية وتلك التي سبقتها قبل 10 سنوات، مع دورة إعادة التوازن الاقتصادي ودورة السياسات". ومع ذلك، فإن الارتفاع المدفوع بالتوسع المتعدد قد يكون عرضة للخطر.

يأتي تحذير بنك أوف أمريكا في خضم موجة من الرهانات الصعودية التي اجتاحت الأسواق الصينية هذا العام، محققة مكاسب تفوقت على الأسواق العالمية، ودفعت الاختراقات التكنولوجية لشركة "ديب سيك"، وتصميم بكين على تحقيق التوسع الاقتصادي، لإعادة تقييم الأسهم الصينية التي كانت الصناديق العالمية في السابق تتجنبها، كما أن تراجع قناعة المستثمرين بتفوق أداء الأسهم الأمريكية دفعهم نحو الأسهم الصينية.

مؤشر "هانغ سنغ" ينخفض 0.9%

قال استراتيجيو البنك، مستشهدين برحلتهم الاستثمارية إلى شنجهاي، إن المستثمرين طويلي الأجل في البر الرئيسي يشعرون بالقلق إزاء عدم تحسن الوظائف والانكماش والطلب على الائتمان، في حين تم تجاهل تأثير التوترات الجيوسياسية. وأشاروا إلى أن بعض المستثمرين يتوقعون أيضا ظهور "فقاعات" في بعض قطاعات التكنولوجيا.

انخفض مؤشر "هانج سنج للشركات الصينية" بنسبة 0.9% اليوم الأربعاء، قبل أن يمحو معظم هذا التراجع. وتحرك مؤشر "إم إس سي آي" الصيني بشكل مشابه، ولكنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 23% هذا العام.

في تقرير توقعات عام 2025 الصادر في السادس من يناير، أي قبل أسبوع تقريبا من مفاجأة "ديب سيك" للعالم، قالت "وو" وزملاؤها إن أسوأ ما شهدناه من تخفيضات في تصنيف الأسهم الصينية وموجة عمليات البيع قد انتهى، وفي تقرير صدر في 27 سبتمبر، قالوا إنه على الرغم من ضعف ثقة المستثمرين، إلا أنهم أكثر تفاؤلا بشأن الرالي. ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" الصيني بنسبة 13% قبل أن يبلغ ذروته في 7 أكتوبر الماضي.

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