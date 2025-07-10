الإحصاء: معدل البطالة يسجل 6.6٪ خلال 2024

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، نظرة تحليلية شاملة لأبرز ملامح الحالة السكانية على المستويين العالمي والمحلي، مع تسليط الضوء على المؤشرات السكانية في مصر، ومدى تأثيرها على خطط التنمية والسياسات الوطنية.

وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2024

رصد التقرير أنه وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2024 جاء كالتالى:

بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 32.0 مليون نسمة (26.0 مليون نسمة من الذكور، 6 مليون نسمة من الإناث).

بلغ معدل البطالة 6.6٪ عام 2024، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.1٪ مقابل 4.2٪ بين الذكور.

اليوم العالمي للسكان

اليوم العالمي للسكان، يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، والذي بدأ الاحتفال به عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة. ويأتي احتفال هذا العام 2025 تحت شعار: "تمكين الشباب من تكوين الأسر المرغوب فيها في عالم عادل ومفعم بالأمل" ليؤكد على أن التحديات السكانية لا يمكن فصلها عن أهداف التنمية المستدامة، ولا يمكن مواجهتها إلا بتكامل الجهود ووضوح الرؤية.

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