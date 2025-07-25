رئيس الفيدرالي الأمريكي يتعهد بمقاومة ضغوط ترامب للاستقالة

أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أنه لن يستقيل رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب له بالتنحي، وفقا لشبكة CNN.

حماية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

وقال باول في محادثات خاصة، إنه يجب أن يبقى في منصبه لحماية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي من التدخل السياسي، مؤكدا أن قراره بالبقاء يتجاوز الأسباب الشخصية، معتقدا أن رحيله سيقوض استقلالية البنك المركزي الراسخة.

رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شن هجوما غير مسبوق ومتعدد الجوانب ضد باول، بسبب رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وعلى الرغم من هذا الضغط، التزم باول بمقاومة هجمات الرئيس خلال الأشهر المتبقية من فترة ولايته.

زيارة ترامب لمبنى الفيدرالي

وزار ترامب، اليوم الجمعة، مبنى الفيدرالي الأمريكي في أول مرة منذ 20 عاما، وقال إنه يرد من جيروم باول أن يخفض أسعار الفائدة.

وبدأ ترامب الجولة في مقر الاحتياطي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، لتسليط الضوء على ما تصفه إدارته بتجديدات مباني تثقل كاهل الميزانية، وهي أحدث فصول حملة ترامب ضد رئيس الاحتياطي الفدرالي.

مشروع تجديد مبنى الفيدرالي

وقلل الرئيس الأمريكي، من شأن الخلاف الذي دار بينه وبين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن تجاوزات التكاليف خلال جولة في مشروع تجديد مبنى البنك المركزي، رغم أنه استغل اللقاء مجددا للدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة.

وجاء ذلك بعد أن نشب خلاف بينهما تحت أعين الكاميرات فور دخولهما مقر البنك الفيدرالي مساء أمس الأول الخميس، لمعاينة مشروع تجديد شامل لاثنين من مبانيه.

وخلال الزيارة، التي تعد الرابعة فقط لرئيس أمريكي إلى مقر الفيدرالي منذ افتتاحه فاجأ ترامب الحضور بتعليق لاذع حول تكاليف المشروع، قائلا "أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار، بعد ان كانت 2.7 مليار دولار، والآن زادت". بينما رد باول قائلًا: "لم أسمع ذلك من أحد".

في وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له، إنه عقد لقاء جيدا مع باول، ولم يكن هناك أي توتر في مناقشاتهما وأن الاجتماع كان مثمرا، وأنه تحدث معه بشأن معدلات الفائدة، مضيفا أنه يعتقد أن باول "سيفعل الصواب.. ولا ضغوط عليه".

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