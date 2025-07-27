الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة بيع كوكا إلى قاسم باشا

كوكا
كوكا

يضع مسئولو النادي الأهلي في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على صفقة بيع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق إلى قاسم باشا التركي الذي طلب الحصول على خدماته مقابل 75 الف يورو وجاري الاتفاق علي تحديد نسبة الأهلي من إعادة البيع. 

تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم قادمة من تونس بعد انتهاء معسكر الفريق الأخير الذي بدأ يوم 18 يونيو الجاري، وشهد خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسي. 

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة السابقة على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة ودية جديدة بعد غد الثلاثاء أمام أحد الأندية المصرية يتم الكشف عن طرفها خلال الساعات القادمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ريبيرو كوكا

مواد متعلقة

نهاية رحلة الفدائي مع الأهلي.. راتب خيالي ينتظر وسام أبو علي في كولومبوس الأمريكي.. والمارد الأحمر يحقق مكاسب مادية بالجملة

سنلتقي مجددا، وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة إلى الخطيب وجماهير الأهلي

الأكثر قراءة

الجيزة على أضواء الشموع، الأهالي يفترشون الشوارع هربا من انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

رغم الموجة الحارة، توقعات بسقوط أمطار على هذه المدن

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

أهل طالب تخلص من حياته بالسلام: كان حلمه الالتحاق بكلية قمة وأصيب باكتئاب

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

أسعار الأسمدة اليوم، زيادة 10 آلاف جنيه في طن النترات واليوريا العادي

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

أخبار مصر: انقطاع الكهرباء عن الجيزة، وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة للأهلي، تحذير من طقس اليوم، دخول المساعدات المصرية إلى غزة

خدمات

المزيد

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

أسعار الأسمدة اليوم، زيادة 10 آلاف جنيه في طن النترات واليوريا العادي

تعرف على ضوابط العمل عن بُعد وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلا في قدر الله؟ الإفتاء ترد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية