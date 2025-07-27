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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الشباب راحة اليوم من مباريات بطولة العالم

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

الكرة الطائرة، يحصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، على راحة اليوم من مباريات بطولة العالم المقامة بأوزبكستان خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل. 

ويخوض المنتخب مواجهة قوية غدا الإثنين أمام منتخب إيران في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم.

منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا

وخسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت 19 عاما، أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (1-3)، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم. 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (20-25) - (25-23) - (16- 25) - (20-25).

ويحتل المنتخب الوطني حاليا وصافة ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، خلف منتخب إسبانيا صاحب الصدارة بـ5 نقاط. 

وجاء ترتيب مجموعة الفراعنة كالتالي:

مجموعة منتخب مصر، فيتو
مجموعة منتخب مصر، فيتو

 وكان المنتخب قد حقق الفوز على منتخب تونس بنتيجة (3-0) في الجولة الأولى من المونديال.

ويلعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جوار كلًا من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا". 

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

 وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق". 

الجهاز الفني لمنتخب مصر

 ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب. 

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