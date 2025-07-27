حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة: كثافات مرورية متحركة وسط انتشار الخدمات الميدانية

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًّا في الحركة المرورية، مع تسجيل بعض الكثافات المتفرقة في عدد من المناطق الحيوية خلال فترات الذروة.

انتظام عام على المحاور الرئيسية

الحركة المرورية جاءت منتظمة بشكل عام على عدد من المحاور الكبرى، منها:الطريق الدائري في الاتجاهين، مع سيولة ملحوظة عند مناطق السلام والبساتين، ومحور 26 يوليو شهد كثافات محدودة في الاتجاه المؤدي إلى ميدان لبنان، ومحور صلاح سالم تحسنت فيه الحركة مع بعض التباطؤ أمام كوبري الفردوس.

كثافات متوسطة ببعض المناطق

سُجلت كثافات مرورية متوسطة في: شارع السودان، وشارع جامعة الدول العربية وكورنيش النيل باتجاه المعادي وحلوان، وميادين وسط البلد خاصة ميدان رمسيس، التحرير، وعبد المنعم رياض، ومناطق شرق القاهرة مثل عين شمس، الزيتون، وحمامات القبة.

جهود أمنية لضبط السيولة

تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لتنظيم حركة السير من خلال انتشار رجال المرور على الطرق الحيوية، لتسيير الحركة ومنع التكدسات، بالإضافة إلى الحملات اليومية لضبط المخالفات وتنظيم المواقف.

نصائح مرورية للمواطنين

ينصح السائقون بتجنب استخدام الطرق المزدحمة في أوقات الذروة، والالتزام بقواعد المرور، والحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارات لضمان سلامة الجميع.

رغم بعض الكثافات المحدودة، فإن حركة السير في القاهرة والجيزة تشهد اليوم استقرارًا نسبيًا وأجواء مرورية آمنة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان انسيابية الطرق وتخفيف الزحام عن المواطنين.

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