الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة: كثافات مرورية متحركة وسط انتشار الخدمات الميدانية

زحام مرورى، فيتو
زحام مرورى، فيتو

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًّا في الحركة المرورية، مع تسجيل بعض الكثافات المتفرقة في عدد من المناطق الحيوية خلال فترات الذروة.

انتظام عام على المحاور الرئيسية

الحركة المرورية جاءت منتظمة بشكل عام على عدد من المحاور الكبرى، منها:الطريق الدائري في الاتجاهين، مع سيولة ملحوظة عند مناطق السلام والبساتين، ومحور 26 يوليو شهد كثافات محدودة في الاتجاه المؤدي إلى ميدان لبنان، ومحور صلاح سالم تحسنت فيه الحركة مع بعض التباطؤ أمام كوبري الفردوس.

كثافات متوسطة ببعض المناطق

سُجلت كثافات مرورية متوسطة في: شارع السودان، وشارع جامعة الدول العربية وكورنيش النيل باتجاه المعادي وحلوان، وميادين وسط البلد خاصة ميدان رمسيس، التحرير، وعبد المنعم رياض، ومناطق شرق القاهرة مثل عين شمس، الزيتون، وحمامات القبة.

جهود أمنية لضبط السيولة

تواصل  الإدارة العامة للمرور جهودها لتنظيم حركة السير من خلال انتشار رجال المرور على الطرق الحيوية، لتسيير الحركة ومنع التكدسات، بالإضافة إلى الحملات اليومية لضبط المخالفات وتنظيم المواقف.

أخبار الحوادث اليوم: بلاغ للنائب العام ضد سعاد صالح.. ملابسات واقعة تحرش وابتزاز في التجمع.. وتفاصيل جديدة عن حركة الشرطة 2025

بالأسماء، حركة تنقلات الشرطة 2025،عاطف خالد للأمن الوطنى وشريف عبد الرازق لقطاع الأمن، رفيق عبد الحميد للانتخابات ومحمد شميله لأمن الجيزة، نضال عبدالقادر لأكاديمية الشرطة ومفيد فوزى لمكافحة المخدرات

 نصائح مرورية للمواطنين

ينصح السائقون بتجنب استخدام الطرق المزدحمة في أوقات الذروة، والالتزام بقواعد المرور، والحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارات لضمان سلامة الجميع.
رغم بعض الكثافات المحدودة، فإن حركة السير في القاهرة والجيزة تشهد اليوم استقرارًا نسبيًا وأجواء مرورية آمنة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان انسيابية الطرق وتخفيف الزحام عن المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحركة المرورية حركة المرور حالة المرور اليوم فى القاهرة حالة المرور اليوم جامعة الدول العربية ميدان لبنان محور 26 يوليو محور صلاح سالم كوبري الفردوس كورنيش النيل

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: بلاغ للنائب العام ضد سعاد صالح.. ملابسات واقعة تحرش وابتزاز في التجمع.. وتفاصيل جديدة عن حركة الشرطة 2025

بالأسماء، حركة تنقلات الشرطة 2025،عاطف خالد للأمن الوطنى وشريف عبد الرازق لقطاع الأمن، رفيق عبد الحميد للانتخابات ومحمد شميله لأمن الجيزة، نضال عبدالقادر لأكاديمية الشرطة ومفيد فوزى لمكافحة المخدرات

مصدر أمني: حركة الشرطة استهدفت توظيف القدرات والخبرات لتطوير ركائز الأداء الأمني

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

ضبط قائدى سيارتين سارا عكس الاتجاه بالطريق الدولى فى كفر الشيخ

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

الأمن يكشف ملابسات فيديو طرد فتاة من منزلها بالشرقية عقب رسوبها بالثانوية العامة

الأكثر قراءة

الجيزة على أضواء الشموع، الأهالي يفترشون الشوارع هربا من انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

البلدي بـ 25 جنيهًأ، أسعار المانجو اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في سوق العبور

أخبار مصر: انقطاع الكهرباء عن الجيزة، وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة للأهلي، تحذير من طقس اليوم، دخول المساعدات المصرية إلى غزة

كفاءة 12 سنة في مواجهة جرائم التهريب، أبرز أسباب تجديد الثقة بمدير مباحث مطار القاهرة

سعر السمك اليوم، الجمبري بـ 475 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على الشروط الجديدة لتقديم خدمات تحويل الأموال طبقا للقانون

بالترتيب، المكلفون برعاية المسنين وفقا للقانون الجديد

أسعار الأسمدة اليوم، زيادة 10 آلاف جنيه في طن النترات واليوريا العادي

خدمات

المزيد

تعرف على ضوابط العمل عن بُعد وفقا للقانون الجديد

البلدي بـ 25 جنيهًأ، أسعار المانجو اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في سوق العبور

التفاح يبدأ من 20 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

مصير المرشح الوحيد والقائمة الوحيدة في الدائرة وفقا لقانون مجلس الشيوخ

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية