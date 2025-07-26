تنسيق الجامعات 2025، كليات متاحة لطلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025.. يفضل عدد كبير من طلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بإحدى الكليات بالجامعات الحكومية، عن الالتحاق بجامعة الأزهر الشريف.

ومع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، يبحث هؤلاء الطلاب عن الكليات المتاحة لهم في الجامعات الحكومية، ونظام الالتحاق بها.

ووفقا لقواعد قبول الطلاب بالجامعات الحكومية 2025، والصادر بحقها قرار الوزاري يحمل رقم 1177، فإنه يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذا التقرير، الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، الجامعات الحكومية.

ضوابط قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية 2025

تقبل وزارة التعليم العالي الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من الشعبتين العلمية والأدبية في عدد من كليات الجامعات الحكومية وكذلك المعاهد الخاصة التي تخضع لإشراف الوزارة، وفق مجموعة من القواعد والضوابط نرصدها في هذا التقرير:

تنص ضوابط وزارة التعليم العالي لقبول طلاب الثانوية الأزهري بالمعاهد الخاصة بشرط ألا يقل المجموع الاعتباري عن 50% بعد استبعاد درجات المواد الشرعية فقط.

كما يتم قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الخاصة طبقًا للحد الأدنى للثانوية العامة المصرية في نفس عام التقدم لمكتب التنسيق وبنسبة 10% من العدد المقرر للمعهد طبقًا لقرار مجلس المعاهد الخاصة.

وأن يكون المجموع الاعتباري للدرجات في الشهادة الثانوية الأزهرية هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقًا لترتيب رغباتهم مع مراعاة الشروط الأخرى بكل كلية أو معهد.

كليات تقبل طلاب الثانوية الأزهرية في التعليم العالي

وجاءت الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية في الجامعات الحكومية كما يلي:

فصول كلية التربية بطور سيناء الشعبة الأدبية فقط، جامعة السويس.

فصول كلية الاداب بطور سيناء الشعبة الأدبية فقط جامعة السويس ( إقليمى ) لأبناء طورسيناء من الحاصلين على الثانوية الأزهرية.

كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكه فرع مرسى مطروح جامعة مطروح( إقليمى ) من الشعبة العلمية فقط لأبناء محافظة مرسى مطروح الحاصلين على الثانوية الأزهرية.

ويقتصر القبول بالكليات لطلاب الثانوية الأزهرية دون غيرها من الكليات الجامعية وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظمة لهذا الشأن، على أن يتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للغات للحاصلين على الثانوية الأزهرية بشرط الحصول على 55% في اللغتين الأجنبيتين أو إحداهما في حالة دراسة الطالب لغة واحدة.

وتقبل المعاهد الخاصة، الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية بشرط ألا يقل المجموع عن 50٪، على أن يتم استبعاد المواد الشرعية من المجموع.

وتقبل كلية دار العلوم جامعة الفيوم طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمي والأدبي، بشرط أن يكون الطالب حاصل على 70% من المجموع الكلى للمواد العلمية والعربية

تقبل كليتا دار العلوم والآداب شعبة اللغة العربية بجامعة المنيا، طلاب الثانوية الأزهرية من القسمين العلمى والأدبى بحد أدني 70%، وفي حدود الأماكن المتاحة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

تقبل كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة سوهاج، طلاب الثانوية الأزهرية من القسمين العلمى والأدبى بحد أدني 70%، ولا يحق لهم التحويل لأى قسم آخر داخل الكلية، ويشترط أن يكونوا من أبناء المحافظة وفي حدود الأماكن المتاحة التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات.

معاهد حكومية متاحة لطلاب الثانوية الأزهرية بـ 50%

وتقبل المعاهد الحكومية التابعة لـوزارة التعليم العالي، الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمي والأدبي بحد أدني 50%، ذلك بعد استبعاد درجات المواد الشرعية.

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