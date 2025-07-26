الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

دخلوا بطريقة غير شرعية، الجيش اللبناني يوقف 90 سوريًا لا يحملون أوراقًا قانونية

علم لبنان، فيتو
علم لبنان، فيتو

أعلن الجيش اللبناني، توقيف 90 سوريًا بسبب تجولهم داخل أراضي البلاد بدون أوراق قانونية.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن وحدات تابعة له تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات "أوقفت 90 سوريًا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

ولفت البيان إلى أن التوقيفات حصلت في مناطق القرعون وخربة قنافار بقضاء البقاع الغربي (شرق)، وجب فرح وكفر مشكي وضهر الأحمر وكوكبا وراشيا الوادي في قضاء راشيا (جنوب)، وبريح في قضاء الشوف (وسط).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الجيش اللبناني أيضًا أن وحداته أوقفت 56 مواطنًا سوريًا في عدة مناطق من لبنان بسبب تجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية قانونية.

وتضم الحدود بين لبنان وسوريا، الممتدة على طول 375 كيلومترًا، معابر غير نظامية، غالبًا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وشهدت أواخر مارس الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع أنباء عن استياء في دمشق جراء عدم التقدم في ملف الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية.

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الاراضي اللبنانية السجون اللبنانية دمشق سوريا الأراضي اللبناني

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