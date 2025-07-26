بينهم الرئيس اللبناني والحريري، شخصيات ومؤسسات لبنانية بارزة تنعي زياد الرحباني

فقد لبنان اليوم أحد أبرز أعلامه الثقافية والفنية، بوفاة الفنان الكبير زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز والمبدع الراحل عاصي الرحباني، بعد مسيرة استثنائية حفرت عميقًا في الوجدان اللبناني والعربي.

رئيس لبنان جوزيف عون

وفي أبرز ردود الفعل الرسمية، نعى الرئيس اللبناني جوزيف عون الراحل بكلمات مؤثرة جاء فيها: "زياد الرحباني لم يكن مجرد فنان، بل كان حالة فكرية وثقافية متكاملة. وأكثر، كان ضميرًا حيًّا، وصوتًا متمرّدًا على الظلم، ومرآةً صادقة للمعذبين والمهمّشين، حيث كان يكتب وجع الناس، ويعزف على أوتار الحقيقة، من دون مواربة. ومن خلال مسرحه الهادف وموسيقاه المتقدة بالإبداع المتناهي بين الكلاسيك والجاز والموسيقى الشرقية، قدّم رؤية فنية فريدة، وفتح نوافذ جديدة في التعبير الثقافي اللبناني بلغ العالمية وأبدع بها. لقد كان زياد امتدادًا طبيعيًا للعائلة الرحبانية التي أعطت لبنان الكثير من نذر الجمال والكرامة، وهو ابن المبدع عاصي الرحباني والسيدة فيروز، سفيرتنا إلى النجوم، التي نوجّه لها اليوم أصدق التعازي، وقلوبنا معها في هذا المصاب الجلل، تشاركها ألم فقدان من كان لها أكثر من سند. كما نعزي العائلة الرحبانية الكريمة بهذه الخسارة الكبيرة ".

وأضاف:"ان أعمال زياد الكثيرة والمميزة ستبقى حيّة في ذاكرة اللبنانيين والعرب، تلهم الأجيال القادمة وتذكّرهم بأن الفن يمكن أن يكون مقاومة، وأن الكلمة يمكن أن تكون موقفًا. فليرقد زياد الرحباني بسلام، ولتبقَ موسيقاه ومسرحياته النابضة بالذاكرة والحياة، نبراسًا للحرية ونداء للكرامة الإنسانية".

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

ونعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الفنان زياد الرحباني: "لبنان من دون "زياد" اللحن حزين.. والكلمات مكسورة الخاطر …والستارة السوداء تُسدل على فصل رحباني إنساني ثقافي فني ووطني لا يموت".

وأضاف: "أحر التعازي للعظيمة “فيروز” لآل الرحباني وكل اللبنانيين برحيل الفنان المبدع زياد الرحباني الذي جسد لبنان “الحلو” كما أحبه فنظمه قصيدة وعزفه لحنًا وأنشده أغنية وداعًا زياد".

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

من جهته، كتب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عبر منصة "إكس": "بغياب زياد الرحباني، يفقد لبنان فنانًا مبدعًا استثنائيًّا وصوتًا حرًّا ظلّ وفيًّا لقيم العدالة والكرامة. زياد جسّد التزامًا عميقًا بقضايا الإنسان والوطن".

وأضاف: "من على خشبة المسرح، وفي الموسيقى والكلمة، قال زياد ما لم يجرؤ كثيرون على قوله، ولامس آمال اللبنانيين وآلامهم على مدى عقود. بصراحته الجارحة، زرع وعيًا جديدًا في وجدان الثقافة الوطنية.أتقدّم من القلب بأحرّ التعازي لعائلته، ولكل اللبنانيين الذين أحبّوه واعتبروه صوتهم".

وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة

أما وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، فكتب:"كنا نخاف من هذا اليوم لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة. وتحولت الخطط لمداواته في لبنان او في الخارج الى مجرد افكار بالية لأن زيادًا لم يعد يجد القدرة على تصور العلاج والعمليات التي يقتضيها. رحم الله رحبانيًا مبدعا سنبكيه بينما نردد اغنيات له لن تموت".

سعد الحريري

بدوره، نعى سعد الحريري الفنان زياد الرحباني، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "برحيل زياد الرحباني، يخسر لبنان قيمة فنية وموسيقية عالمية. احر التعازي لعائلته وبخاصة للسيدة والدته فيروز، اطال الله بعمرها".

وزارة السياحة اللبنانية

نعت وزارة السياحة اللبنانية الفنان الراحل زياد الرحباني عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مشيدة بإرثه الإبداعي والموسيقي الذي تجاوز الأطر الزمنية والجغرافية.

وجاء في النعي: "اختزل زياد الرحباني عالمًا من الإبداع. مزج الإرث العائلي بثقافة فنية تخطّت كلّ الحدود والحقبات. تبقى أعماله ونغماته خالدة في الوجدان وفي الإرث الفني اللبناني والعربي والعالمي."

رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي

كما عزي رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي السيدة فيروز في وفاة نجلها الفنان زياد الرحباني.

وقال في برقيته لفيروز: في هذه الاوقات العصيبة التي تمرين بها وعائلتك الكريمة بوفاة نجلك، نعبّر عن تعاطفنا معك ومواساتنا، سائلين الله ان يمنحك الصبر والسلوان.

رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة

بدوره، نعى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة الفنان الراحل زياد الرحباني، قائلًا: "خسر لبنان والوطن العربي الفنان المبدع والعبقري زياد الرحباني تاركًا خلفه إرثًا فنيًا وثقافيًا غنيًا وزاخرًا بالإبداع والإنتاج الموسيقي والمسرحي قل نظيره على مر الأجيال".

جماعة حزب الله اللبنانية

وتقدّمت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، اليوم السبت، بـ"أحرّ التعازي إلى عائلة الفنان الكبير الراحل زياد الرحباني وإلى ‏جميع محبيه في لبنان والعالم العربي، برحيل هذه القامة الفنية الوطنية المقاومة بعد مسيرةٍ حافلةٍ ‏بالعطاءِ والحبِ والإبداع".

الحزب الشيوعي اللبناني

في السياق، قال "الحزب الشيوعي اللبناني" في وداع زياد الرحباني: "غادرنا زياد اليوم وترك رحيله المبكر في قلوب عائلته ورفاقه ومحبًيه الكثر، جرحًا لا يندمل وغصة لا تنطفيء".

وأضاف: "هو الفنان المبدع الذي أدخل بوعيه الفكري والسياسي والثقافي الفرح الى قلوبهم. قدّم زياد فنّه المميّز بشجاعة وجرأة نقدية نادرة، وهو المعروف بوقوفه الواضح والصريح ضد الطائفية والمذهبية، وفي التزامه قضية وطنه وشعبه ومقاومته الوطنية. هو من كان رائدا في إنتاج ألوان مبدعة وغير مسبوقة من البرامج الاذاعية ومن الموسيقى والغناء. ألوان طورت عطاءات المدرسة الرحبانية وتفاعلت معها إلى حدود الاندماج أجيالًا متعاقبة من المواطنين اللبنانيين والعرب منذ اواسط الستينيات".

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