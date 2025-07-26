تغليظ عقوبة السباب الجماعي في الدوري الممتاز بالموسم الجديد

الدوري الممتاز، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغليظ عقوبة السباب الجماعي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخة الموسم الجديد 2025 - 2026، والمقرر انطلاق منافساتها يوم 8 أغسطس المقبل.

تغليظ عقوبة السباب الجماعي في الدوري الممتاز

وكشف مصدر مطلع داخل إدارة المسابقات بـرابطة الأندية المصرية، أن عقوبة السباب الجماعي تغيرت، بحيث يكون العقاب في المرة الأولى بغرامة، أما في حالة السباب للمرة الثانية والثالثة، فهنا تمنع المجموعة المرتكبة للخطأ فقط من الحضور لمباراة واحدة، ثم مباراتين، على أن تتأجل عقوبة حرمان النادي نفسه من جماهيره إلى مرحلة أبعد.

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موعد قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء قرعة بطولة دوري nile لموسم 2025 - 2026 يوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري.

وتقام القرعة في مقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة لتحديد مواجهات الموسم المقبل والمقرر له أن ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

موعد انطلاق الدوري الممتاز

كانت حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، ومن المقرر أن تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل بعد التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب والجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول.

موعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري الممتاز تنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

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