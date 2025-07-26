السبت 26 يوليو 2025
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اعتماد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية بقسميها العلمي والأدبي، ننشر أسماء الأوائل

نتيجة شهادات البعوث
نتيجة شهادات البعوث الإسلامية
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أناب فضيلة الإمام الأكبر د/أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، د محمد ‏‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية  للعام الدراسي 2024/2025م، 1446هـ، للدور الأول، حيث تقدم 1468طالبا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، وبلغت النسبة العامة للشهادات البعوث 68.60%.

 أوائل الشهادة الثانوية علمي بعوث

وجاء أوائل الشهادة الثانوية علمي بعوث كالتالي:
المركز الأول
سيلا فاطمة
ساحل العاج
649 درجة 
84.29%

المركز الثاني
موسى تايو أديباجبو 
نيجيريا
622 درجة
80.78%

المركز الثالث
أسامة موسى على سعيد
إريتريا
597 درجة
77.53%

المركز الرابع
حنان حسين على
الصومال 
589 درجة 
76.49%

المركز الخامس
خديجة جالو
غينيا كوناكري
588 درجة
76.36%

كما جاء أوائل الشهادة الثانوية أدبي بعوث كالتالي: 
المركز الأول
مريم حسن أدم
الصومال
637 درجة 
95.07%

المركز الثاني
فائقة الحسن
إندونيسيا 
635 درجة
94.78%

المركز الثالث
محمد أكرم حسين
بنجلاديش
634 درجة 
94.63%

المركز الرابع
صادق الرحمن صفوان
بنجلاديش
633 درجة
94.48%

المركز الخامس
أشرف الإسلام 
بنجلاديش
623 درجة 
92.99%

المركز السادس
محيي الدين عبدالقادر
بنجلاديش
619 درجة 
92.39%

المركز السابع
أطهر علي 
بنجلاديش
619 درجة
92.39%

المركز الثامن
أحمد أولا ميليكين عبدالسلام
نيجيريا
618 درجة 
92.24%

المركز التاسع
محمد عمران أحمد فردوس
بنجلاديش 
616 درجة 
91.94%

المركز العاشر
كوناتي يعقوب
ساحل العاج
614 درجة 
91.64%

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الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر الشريف وكيل الأزهر

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