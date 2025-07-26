أليانز الأمريكية تتعرض لقرصنة بيانات "أغلبية" عملائها

قالت شركة "أليانز لايف" الأمريكية، إحدى أكبر شركات التأمين في العالم، أنها تعرضت لهجوم سيبراني كبير في منتصف شهر يوليو الجاري، وذلك في تطور مقلق يسلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة في العصر الرقمي.

قرصنة بيانات شركة أليانز للتأمين

وأسفر الهجوم عن استيلاء قراصنة إلكترونيين على البيانات الشخصية الحساسة لما وصفته الشركة بأنه "غالبية" عملائها، بالإضافة إلى موظفيها الماليين وعدد من الموظفين الآخرين.

وفقا للمعلومات التي كشف عنها موقع "تك كرانش" التقني المتخصص، استنادا إلى إفصاح رسمي قدمته الشركة إلى مكتب المدعي العام في ولاية مين الأمريكية، فإن الحادثة وقعت تحديدا يوم 16 يوليو 2025، حيث تمكن المهاجمين من اختراق دفاعات الشركة عبر استهداف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تستخدمه "أليانز لايف".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام هو خدمة مقدمة من طرف ثالث وتعتمد على الحوسبة السحابية، مما يجعله نقطة محورية لتخزين معلومات العملاء وإدارتها.

الحصول على بيانات تعريف شخصية لعملاء أليانز

وفي تصريح رسمي، أوضح المتحدث باسم الشركة: "لقد نجح الطرف المهدد في الحصول على بيانات تعريف شخصية تتعلق بغالبية عملاء أليانز لايف، والمختصين الماليين، ومجموعة مختارة من موظفي الشركة، وذلك عبر استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية".

ورغم أن الشركة كشفت عن الحادثة في ملفها القانوني اليوم السبت، إلا أنها لم تحدد بدقة حتى الآن العدد الإجمالي للعملاء الذين طالتهم عملية الاختراق، ومع ذلك، أشار المتحدث إلى أن قاعدة عملاء "أليانز لايف" تضم حوالي 1.4 مليون عميل، مما يعطي مؤشرا على الحجم المحتمل للأضرار، وتعتبر "أليانز لايف" جزءا من مجموعة "أليانز" العالمية، التي تخدم أكثر من 125 مليون عميل حول العالم.

وفي إطار استجابتها للحادث، أكدت "أليانز لايف" أنها قامت بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على الفور لبدء التحقيقات اللازمة، كما سعت الشركة لطمأنة عملائها، مضيفةً أنها "لا تملك أي دليل" يشير إلى أن أي أنظمة أخرى ضمن شبكتها الداخلية قد تعرضت للاختراق أو التأثر بهذا الهجوم.

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