السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أليانز الأمريكية تتعرض لقرصنة بيانات "أغلبية" عملائها

شركة أليانز، فيتو
شركة أليانز، فيتو

قالت  شركة "أليانز لايف" الأمريكية، إحدى أكبر شركات التأمين في العالم، أنها تعرضت لهجوم سيبراني كبير في منتصف شهر يوليو الجاري، وذلك في تطور مقلق يسلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة في العصر الرقمي.

قرصنة بيانات شركة أليانز للتأمين 

وأسفر الهجوم عن استيلاء قراصنة إلكترونيين على البيانات الشخصية الحساسة لما وصفته الشركة بأنه "غالبية" عملائها، بالإضافة إلى موظفيها الماليين وعدد من الموظفين الآخرين.

وفقا للمعلومات التي كشف عنها موقع "تك كرانش" التقني المتخصص، استنادا إلى إفصاح رسمي قدمته الشركة إلى مكتب المدعي العام في ولاية مين الأمريكية، فإن الحادثة وقعت تحديدا يوم 16 يوليو 2025، حيث تمكن المهاجمين من اختراق دفاعات الشركة عبر استهداف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تستخدمه "أليانز لايف".

 وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام هو خدمة مقدمة من طرف ثالث وتعتمد على الحوسبة السحابية، مما يجعله نقطة محورية لتخزين معلومات العملاء وإدارتها.

الحصول على بيانات تعريف شخصية لعملاء أليانز

وفي تصريح رسمي، أوضح المتحدث باسم الشركة: "لقد نجح الطرف المهدد في الحصول على بيانات تعريف شخصية تتعلق بغالبية عملاء أليانز لايف، والمختصين الماليين، ومجموعة مختارة من موظفي الشركة، وذلك عبر استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية".

ورغم أن الشركة كشفت عن الحادثة في ملفها القانوني اليوم السبت، إلا أنها لم تحدد بدقة حتى الآن العدد الإجمالي للعملاء الذين طالتهم عملية الاختراق، ومع ذلك، أشار المتحدث إلى أن قاعدة عملاء "أليانز لايف" تضم حوالي 1.4 مليون عميل، مما يعطي مؤشرا على الحجم المحتمل للأضرار، وتعتبر "أليانز لايف" جزءا من مجموعة "أليانز" العالمية، التي تخدم أكثر من 125 مليون عميل حول العالم.

رئيس اتحاد شركات التأمين: 100 ألف جنيه الحد الأقصى لتعويضات حوادث الطرق

رئيس اتحاد شركات التأمين: تقديم الدعم الفني للعاملين بالصناعة من أولوياتنا

وفي إطار استجابتها للحادث، أكدت "أليانز لايف" أنها قامت بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على الفور لبدء التحقيقات اللازمة، كما سعت الشركة لطمأنة عملائها، مضيفةً أنها "لا تملك أي دليل" يشير إلى أن أي أنظمة أخرى ضمن شبكتها الداخلية قد تعرضت للاختراق أو التأثر بهذا الهجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليانز هجوم سيبراني شركة أليانز للتأمين عملاء أليانز مجموعة أليانز العالمية الحوسبة السحابية

مواد متعلقة

قراصنة يهاجمون وكالات أمريكية بسبب ثغرة أمنية في برنامج مايكروسوفت

رئيس اتحاد شركات التأمين: تقديم الدعم الفني للعاملين بالصناعة من أولوياتنا

تقرير: البنية التحتية السحابية أبرز مشاكل المؤسسات المصرية

جاهزية ملعب إليانز ستاديوم قبل مباراة يوفنتوس وكالياري بالدوري الإيطالي (فيديو)

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

الأمن يكشف ملابسات فيديو طرد فتاة من منزلها بالشرقية عقب رسوبها بالثانوية العامة

قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس الأمريكي

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

الأهلي يعلن رسميا رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

تفسير حلم أداء العمرة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

الأزهر للفتوى يرد بقوة على سعاد صالح: الحشيش محرم شرعًا وفتاوى تحليله شاذة ومضللة

المزيد
الجريدة الرسمية