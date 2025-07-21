قراصنة يهاجمون وكالات أمريكية بسبب ثغرة أمنية في برنامج مايكروسوفت

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين أن قراصنة هاجموا وكالات وشركات حكومية أمريكية بسبب ثغرة أمنية في برنامج مايكروسوفت "شير بوينت".

وأضافت الصحيفة: "استغل قراصنة ثغرة أمنية كبيرة في برنامج مايكروسوفت لشن هجوم على وكالات وشركات حكومية خلال الأيام القليلة الماضية".

ووفقا لمعلوماتها، استُهدفت وكالات وطنية وإقليمية وجامعات وشركات طاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا وأستراليا، بدأت التحقيق في ثغرة "شير بوينت".

وكما أشارت الصحيفة، لم تُصدر مايكروسوفت أي تحديث لإصلاح المشكلة بعد.

وأكدت الصحيفة أن هوية منفذ عملية الاختراق وهدفها النهائي لا يزالان غير واضحين.

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