رئيس اتحاد شركات التأمين: تقديم الدعم الفني للعاملين بالصناعة من أولوياتنا

قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إنه اتحاد شركات التأمين المصرية، يؤمن بأن تطوير الكوادر ورفع كفاءة السوق هو حجر الأساس لنمو صناعة التأمين واستدامتها.

وقال في مؤتمر استعراض إنجازات الاتحاد على مدار 8 سنوات، إنه عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية على تقديم الدعم الفني والمعرفي للعاملين بالصناعة، وتطوير البنية الفنية للسوق عبر مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية:

إصدارات معرفية متخصصة تشمل نشرات أسبوعية، ومجلات بحثية، وتقارير دولية مترجمة مثل تقرير سوق التأمين متناهي الصغر، لتصبح مرجعًا معتمدًا للعاملين والباحثين في القطاع.

- تحديث وثائق التأمين وإصدار تغطيات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة، وتدعم جهود الشمول التأميني.

- دعم الابتكار الفني من خلال إعداد أدلة اكتتاب ومعاينة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، وتعزز معايير التقييم الفني السليم.

- إنشاء مجمعات تأمينية متخصصة كحلول مؤسسية لإدارة الأخطار الحديثة والمعقدة.

- تعزيز التوجهات الرقمية والمستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تفعيل لجان فنية جديدة في مجالات مستحدثة كالتأمين الزراعي، والتأمين المستدام، والحوكمة والالتزام وإدارة الاخطار المؤسسية.

وتابع:نهدف من خلال هذه الجهود إلى تمكين السوق المصري من مواجهة التحديات، وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق التأمين كأداة فعالة لحماية الاقتصاد والمجتمع.

وأضاف رئيس اتحاد شركات التأمين المصريةانه منذ عام 2017 وحتى 2025، شكّلت المؤتمرات والفعاليات إحدى أهم ركائز اتحاد شركات التأمين المصرية في تعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، لتصبح فعالياتنا ضمن أبرز الأحداث في صناعة التأمين عالميًا.

لقد عملنا وفق رؤية واضحة تهدف إلى:

إبراز عراقة الاتحاد كأحد أقدم الكيانات التأمينية في المنطقة.

- ترسيخ دور الاتحاد كمرجعية مهنية في مجالي التأمين وإعادة التأمين.

- خلق منصة لتبادل الخبرات ودعم التوجهات الاستراتيجية.

- تقديم محتوى مبتكر يواكب تطورات الصناعة.

- دعم البحث العلمي وتكريم المساهمات المهنية المتميزة.

- تعزيز التعاون المحلي والدولي وفتح آفاق جديدة للأسواق.

- استخدام التكنولوجيا لتعزيز التفاعل الرقمي وتوسيع دائرة الجمهور المستفيد.

- التوعية المجتمعية والصحية من خلال الفعاليات الرياضية والتثقيفية.

- بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع الجهات ذات الصلة.

- دعم سياحة المؤتمرات في مصر وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

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