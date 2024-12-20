تقرير: البنية التحتية السحابية أبرز مشاكل المؤسسات المصرية

كشف تقرير حديث لاقتصاد أمن تكنولوجيا المعلومات أن هناك مشاكل في الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال واعتماد البنية التحتية السحابية كأكبر مصدر قلق للمؤسسات فى مصر.

عدم فعالية امن المعلومات

ووفقًا للتقرير، قالت 49% من الشركات في مصر أن التوقف عن العمل وفقدان الإنتاجية هي أكبر مصادر القلق بين مشاكل الأعمال الناجمة عن عدم فعالية أمن تكنولوجيا المعلومات.

ويعود السبب الأساسي لمواجهة الشركات لهذه المشكلة هو الوقت الطويل الذي تحتاجه لاكتشاف التهديدات ومعالجتها.

ويتمثل مصدر قلق آخر في حماية البيانات، حيث تقول 11% من الشركات في مصر إنها قلقة بشدة بخصوص حماية البيانات ويعود سبب قلق المشاركين من الأمر نتيجة فقدان موظفيهم المتكرر للأجهزة وتعرضهم لتسرب البيانات من أنظمة الشركة نتيجة أسباب خارجية وداخلية.

شملت قائمة الاهتمامات الرئيسية كذلك تأمين بيئات التكنولوجيا المعقدة وضمان اتصال البيانات، ووافق ذلك 28% من المشاركين في مصر.

كما أشار المشاركون إلى العدد المتزايد للحوادث التي تنطوي على أجهزة متصلة غير حاسوبية والتشغيل غير الصحيح لحلول الأمن السيبراني (مما يترك الأنظمة معرضة للخطر) على أنها ضمن أهم قضايا تكنولوجيا المعلومات التي تسبب هذا التحدي.

وتلعب الصعوبات في إدارة الأمن عبر منصات الحوسبة المختلفة دورًا حاسمًا في عدم قدرة الشركات على بناء نظام أمن سيبراني شامل وموثوق به. في مصر، تذكر الشركات أيضًا الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (26%) واعتماد البنية التحتية السحابية (25%) كجزء من أبرز اهتماماتها في البلاد.

وأوضح التقرير أن معظم الشركات العالمية تعتقد أن فقدان الإنتاجية، وتأمين البيئات التقنية المعقدة، وتمكين حماية البيانات هي أكثر قضايا الأعمال إثارة للقلق، وينتج ذلك عن الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة لأمن تكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض تقرير اقتصاد أمن تكنولوجيا المعلومات السنوي الأخير لكاسبرسكي تغيرات الميزانيات، والانتهاكات، وتحديات الأعمال التي تؤثر على صناع القرار في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات حيث تم تجميع هذا التقرير من خلال مقابلات مع متخصصين في تكنولوجيا المعلومات وأمنها من منظمات تتراوح في الحجم ومجال العمل حيث تم إجراء الاستطلاع في 27 دولة تتوزع في أوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بما يتضمن مصر.

استغلال ثغرات اليوم الصفري

أكد أليكسي فوفك، مدير أمن المعلومات في كاسبرسكي، أنه من الضروري أن تقوم المنظمات بحماية جميع جوانب عملياتها من الخروقات المحتملة إذ لم يعد المهاجمون يعتمدون على استغلال ثغرات اليوم الصفري فحسب، حيث يمكن أن تؤدي نقرة بسيطة على رابط ضار أو ثغرة أمنية في البنية التحتية السحابية لمزود خدمات إلى عواقب وخيمة ويؤكد على وجوب استناد أمن المعلومات إلى نهج شامل ومنهجي، بدلًا من كونه مقتصرًا على تنفيذ تدابير فردية محددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.