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رياضة

شاهد، أهداف مباراة ليفربول ضد ميلان الودية

ليفربول وميلان
ليفربول وميلان

فيديو أهداف مباراة ليفربول ضد ميلان، يبحث عشاق كرة القدم العالمية عن فيديو أهداف مباراة ليفربول ضد ميلان الودية والتي جمعتهما اليوم السبت.

وفاز فريق إي سي ميلان على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب "كاي تاك" في مدينة هونج كونج الصينية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

 

فيديو أهداف مباراة ليفربول وميلان 

وأحرز لياو هدف ميلان الأول في الدقيقة 11، ثم سجل روبن لوفتوس الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يضيف نوا أوكافور الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 59 و4+90، فيما سجل ثنائية ليفربول كل من سوبوسلاي في الدقيقة 26 وجاكبو في الدقيقة 3+90.

 

تشكيل ليفربول أمام ميلان

وبدأ ليفربول أمام ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع:  فان دايك – ستيفينسون - مورتون -  روبيرتسون.

الوسط: سوبوسلاي- هارفي ايليوت - ريان جرافنبرج.

الهجوم: صلاح- فيرتز - نجوموه

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كان ليفربول خاض مباراته الودية الأولى ضد بريستون حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن ينتصر بخماسية نظيفة على ستوك سيتي خلف الأبواب المغلقة.

في حين تلقي ميلان الخسارة أمام آرسنال بهدف دون رد، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح والفوز بنتيجة 6/5 وهو نظام متبع في عدد من المباريات الودية.

وينتظر ليفربول مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل ضد يوكوهاما مارينوس، قبل مباراتيه ضد أتلتيك بلباو يوم الإثنين في وقتين متلاحقين بتشكيلتين مختلفتين.

ويبدأ ليفربول الموسم الجديد بمباراة الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس يوم 10 أغسطس، قبل الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام بورنموث يوم 15 أغسطس المقبل.

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