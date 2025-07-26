رحيل نونيز يقترب من ليفربول.. والهلال السعودي يترقب الصفقة المرتقبة

كشفت تقارير عن مصير المهاجم داروين نونيز عن قائمة ليفربول وحول مستقبله مع النادي الإنجليزي، وسط توقعات مؤكدة برحيله هذا الصيف.

وأكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن داروين نونيز لا يزال مرشحًا بنسبة 100% لمغادرة صفوف "الريدز"، وهو ما يعزّز من احتمالات انتقاله خلال سوق الانتقالات الحالية.

وأضافت تقارير أن ليفربول حدد 60 إلى 70 مليون دولار.

ويأتي هذا التطور في وقت يُعد فيه نادي الهلال من أبرز المهتمين بضم المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، حيث يسعى "الزعيم" لتعزيز خطه الهجومي بأسماء عالمية، وإعادة هيكلة التشكيلة للموسم الجديد 2025-2026.

وتشير مصادر صحفية إلى أن الهلال السعودي يراقب الموقف عن كثب، مع استعداد لتقديم عرض مغرٍ في حال فتحت إدارة ليفربول باب التفاوض رسميًا.

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