السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات ابتزاز فتاة من قِبل خطيبها السابق بالزقازيق

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات ابتزاز وتشهير فتاة من قِبل خطيبها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من فتاة مقيمة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أفادت خلالها بتعرضها للابتزاز والتشهير والتهديد بالأذى من قِبل خطيبها السابق، عقب فسخ الخطبة بينهما.

 

تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات بأن الفتاة أكدت أن خطيبها السابق قام بإنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورها الخاصة عليها بهدف التشهير بها، مع إرسال تهديدات مباشرة لها، في محاولة منه للضغط عليها وإجبارها على العودة إليه بعد أن قامت بفسخ الخطوبة بسبب سوء سلوكه.

 

تحرك فوري وضبط المتهم

وبتاريخ 12 يوليو الجاري، تقدّمت الفتاة ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة الزقازيق، وتم على الفور تحديد هوية المتهم وضبطه، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف صراحةً بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في الانتقام بسبب رفضها العودة إليه.

 

إجراءات قانونية مشددة

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تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تأكيدات من الجهات الأمنية بمواصلة مكافحة الجرائم الإلكترونية والتشهير وانتهاك الخصوصية.

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