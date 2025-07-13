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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يحدد ضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 (تابع)، الصادر في 10 يولية 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 39 لسنة 2025، بشأن بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "تستبدل عبارة "الوزير المختص بـشئون الـصناعة" بعبـارتى "وزيـر التجـارة والصناعة، وزير الصناعة" أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، المشار إليه".
وتضاف مادة برقم (الثامنة مكررًا) إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، المشار إليه، نصها الآتى:
المادة الثامنة مكررًا: "استثناءً من أحكام هذا القرار، يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقًا لحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلى والتصدير، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسـع فـى الطاقـة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، على أن تتولى اللجنة المنـصوص عليها فى المادة الثالثة عشرة من هذا القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص فى هـذه الحالة 
ودراسة طلبات التوسع التى يتم تقديمها، والتحقق من توافر شـروط الجدية والملاءة الفنية والمالية وغيرها التى تحددها الهيئة، ويلتزم طالب الحصول على الترخيص بتقديم دراسة حول وضع السوق المحلى والعالمى وقدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، ويكون مـسئولًا عـن الدراسة المقدمة منه ولا يحق له الرجوع على الدولة فى هذا الشأن.
كما يلتزم بسداد المقابل المادى الذى تحدده اللجنة فى ضوء الطروحـات الـسابقة ومعدلات التضخم المعلن عنها وغيرها من العناصر المؤثرة فى هذا الـشأن، وتنفيـذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى خلال المدة التى تحـددها الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب الترخيص. وتعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد.   

 

 

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