الأربعاء 23 يوليو 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

منها صناديق حكومية وهيئات، السيسي يصدق على قوانين ربط الموازنة بالسنة المالية الحالية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 26 مكرر (ى)، الصادر في أول يوليو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين بشأن ربط بعض الهيئات والصناديق الحكومية بموازنة السنة المالية 2025/ 2026.

وصدق الرئيس السيسي على القوانين التالية:
-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية ۲۰۲٦/۲۰۲٥.
-التصديق على قانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
-التصديق على قانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
-التصديق على قانون رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
-التصديق على قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٥ بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
-التصديق على قانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
-التصديق على قانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.


-التصديق على قانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
-والتصديق على قانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
-التصديق على قانون رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
 

 

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