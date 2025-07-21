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المؤبد لخفير وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لخفير، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

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جنايات بنها تقضي بالمؤبد لخفير لاتجاره بالمخدرات بالقليوبية 

 

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

وتضمن أمر الإحالة جنايات بنها  الخاص بالقضية، أن المتهم "عادل ص أ" 21 سنة، خفير، مقيم عزبة البورة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لأنه في يوم 20 / 10 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار.

 

وتابع أمر الإحالة: إن المتهم أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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