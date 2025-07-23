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عميد "طب بنها" يشارك في احتفالية توقيع شراكة مع جامعة نانجينج الصينية

عميد طب بنها في احتفالية
عميد طب بنها في احتفالية السفارة الصينية، فيتو

 شارك  الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب بجامعة بنها ورئيس الجمعية المصرية للطب الصيني التقليدي، في احتفالية كبرى أقيمت بمقر السفارة الصينية بالقاهرة.بدعوة  من السفير Lu Chunsheng، قنصل سفارة الصين لدى جمهورية مصر العربية، وJia Fang السكرتير الثالث للسفارة.

 

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عميد "طب بنها" يشارك في احتفالية توقيع شراكة مع جامعة نانجينج الصينية

جاءت المشاركة ضمن مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية المصرية للطب الصيني التقليدي وجامعة نانجينج الصينية، إحدى أعرق وأكبر الجامعات المتخصصة في الطب الصيني التقليدي على مستوى العالم.

وخلال الاحتفالية، تسلّم الدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها  عددًا من الهدايا التذكارية من معالي نائب رئيس جامعة نانجينج الصينية، الذي وجه له أيضًا دعوة رسمية لزيارة الجامعة، بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتوسيع مجالات التبادل العلمي والبحثي بين الجانبين.

عميد طب بنها في احتفالية السفارة الصينية،فيتو
عميد طب بنها في احتفالية السفارة الصينية،فيتو
عميد طب بنها في احتفالية السفارة الصينية،فيتو
عميد طب بنها في احتفالية السفارة الصينية،فيتو
عميد طب بنها في احتفالية السفارة الصينية،فيتو
عميد طب بنها في احتفالية السفارة الصينية،فيتو
عميد طب بنها في احتفالية السفارة الصينية،فيتو
عميد طب بنها في احتفالية السفارة الصينية،فيتو

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجمعية المصرية للطب الصيني التقليدي على دعم التعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة الطب التكميلي في مصر.

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