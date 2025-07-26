السابع أدبي بالثانوية الأزهرية: والدي طلب مني أول السنة أنه يسمع مكالمة من شيخ الأزهر

قال آدم ياسر السعيد الشيخ الحاصل على المركز السابع مكرر في الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية، من أبناء قرية أويش الحجر مركز المنصورة بالدقهلية، بمجموع 577 بنسبة 97%: " ربنا اكرمني والفرحة مش سيعاني وأهلي كانوا بيدعموني بالدعاء من جدتي ووالدي والأسرة كلها والمدرسين".

كما قال الطالب:" كانت سنة طويلة وكلها كفاح، كنت بذاكر أول بأول لأن المنهج كبير وتنظيم الوقت مهم جدا ".

وأشار إلى أن الأسئلة كانت جديدة في هذا العام وكانت أصعب مادة هي الفرنساوي رغم أنه لا يضاف للمجموع، والتاريخ كذلك كان طويلا ومحتاج وقت إضافي.

وقال السابع على الجمهورية أدبي بالثانوية الأزهرية:" والدي اول السنه طلب مني وقال ( نفسي اسمع مكالمة من شيخ الأزهر)”.

وحصدت محافظة الدقهلية ثلاثة مراكز متقدمة في أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية 2025.

وحصلت حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل سليمان على المركز الثالث على الجمهورية شعبة الأدبي، وهي من أبناء قرية جصفا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمجموع 580 بنسبة 98.3%.

كما حصد محمود أحمد رضا علي سالم المركز السادس مكرر علمي من أبناء برج النور الحمص مركز أجا بمحافظة الدقهلية بمجموع 99,38 %.

وحقق آدم ياسر السعيد الشيخ المركز السابع مكرر في الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية من أبناء قرية أويش الحجر مركز المنصورة بمجموع 577 بنسبة 97%.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اناب، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وتُعلن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس. كما سيتم توفير النتيجة في المعاهد الأزهرية بعد الإعلان الرسمي بيوم واحد.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 الشعبة العلمية:

وجاء توزيع مجموع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 والبالغ 650 درجة، موزعة: 210 للمواد الشرعية، 160 لمواد اللغة العربية، 280 للمواد الثقافية، كما يلي:

القرآن الكريم (40 درجة): تحريري 30 درجة و10 درجات شفوي.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث: 50 درجة (تحريري 40، شفوي 10 درجات).

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة (15 درجة التفاضل، و15 درجة التكامل).

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

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