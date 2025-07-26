حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بميت غمر في الدقهلية (صور)

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية حملة لإزالة الإشغالات ورفع الباعة الجائلين من أمام مقابر ميت غمر ولإعادة الانضباط وتسهيل حركة المارة والسيارات.

رئيس ميت غمر يقود حملة لرفع الإشغالات

قاد الحملة اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي وبإشراف من السيد فاضل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، عادل القصعي قسم الإشغالات برئاسة المركز وفريق العمل المعاون لهم.

وذلك في إطار تكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية باستمرار حملات إزالة الإشغالات لإعادة الإنضباط وتسهيل حركة المارة والسيارات.

التعامل مع المخالفات بحزم وسرعة

تم تكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع والأرصفة،والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام

رفع الإشغالات رفع الباعة الجائلين من أمام مدخل مقابر ميت غمر

حيث تم رفع الإشغالات رفع الباعة الجائلين من أمام مدخل مقابر ميت غمر

ونقلهم تيسيرا للمواطنين المترددين على المقابر، ومنعهم من افتراش مدخل المقابر بالبضائع والتي تعوق حركة المواطنين المترددين على المقابر.

تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق الانضباط بالشوارع

ولفت "رئيس مدينة ميت غمر" إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالا لخطة المدينة في تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق الانضباط بالشوارع؛ لإيجاد السيولة المرورية، وحفاظا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

لا يحق لأحد أن يقوم بالبيع والافتراش بمدخل المقابر

وقال “إنه لا يحق لأحد أن يقوم بالبيع والافتراش بمدخل المقابر مما يتسبب في إعاقة حركة السير للمارة المترددين علي المقابر، مكلفًا إدارة المتابعة وقسم الإشغالات بتكثيف الحملات كل في نطاقه؛ لإزالة الإشغالات والمرور دوريا، ضمانا لعدم عودتها مرة أخرى، والقضاء على الظواهر السلبية كافة، وإعادة الانضباط للشوارع”.

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