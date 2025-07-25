قوات الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في مطعم بقليوب (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية اليوم من إخماد حريق محدود نشب في مطعم بمدينة قليوب.

وبالفحص تبين أن سبب الحريق يرجع لاشتعال بعض الكراتين المخزنة على سطح المبنى من الأعلى تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة علي حريق بمطعم بقليوب

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية باندلاع حريق داخل أحد المطاعم بمدينة قليوب.





السيطرة علي حريق مطعم بقليوب،فيتو

السيطرة علي حريق مطعم بقليوب،فيتو

السيطرة علي حريق مطعم بقليوب،فيتو

على الفور، تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على النيران، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة أو باقي أجزاء المطعم.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

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