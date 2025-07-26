السبت 26 يوليو 2025
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محافظات

مصرع ممرضة سقطت من الطابق السادس بالقليوبية

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

 شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث لقيت ممرضة مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لكشف الملابسات.

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 تلقى  مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيدة من شرفة إحدى العمارات السكنية بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفاة تُدعى "غادة. أ. س" 54 سنة، تعمل ممرضة بمستشفى كفر شكر التخصصي، وأنها سقطت من "البلكونة" في الطابق السادس، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة سبب الحادث.

وأكدت مصادر داخل المستشفى التي كانت تعمل بها الضحية، أن الفقيدة كانت من الممرضات المتميزات وذات سيرة طيبة بين زملائها، ما تسبب في حالة من الحزن بين العاملين بالمؤسسة الطبية فور سماعهم نبأ الوفاة.

وشددت الأجهزة الأمنية على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات النهائية وتحريات المباحث للتأكد من كافة التفاصيل والملابسات المحيطة بالواقعة.

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