أسامة ربيع: ملتزمون بالدور المحوري لقناة السويس في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية

في ذكرى تأميم قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التزام قناة السويس بدورها المحوري في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، والعمل وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم حرية الملاحة الآمنة، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.

ريادة القناة في تنظيم العمل بصورة مستمرة

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن قواعد العمل بالقناة محكمة ومنظمة وراسخة منذ تسلم الإدارة المصرية مقاليد الأمور في عام ١٩٥٦ حيث يتم تنظيم العمل وفقا للائحة الملاحة، وبما يتفق مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تكفل منذ توقيعها في عام ١٨٨٨ حرية الملاحة البحرية لكافة السفن العابرة للقناة.

نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على المكانة الرائدة لقناة السويس

وشدد الفريق أسامة ربيع على نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة لتظل الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا.

تحية شكر للقامات الوطنية

وقدم الفريق أسامة ربيع تحية شكر واجبة للقامات الوطنية وجيل الرواد ممن أداروا عملية تأميم القناة، وحملوا لواء التطوير والتحديث على مدار السنوات الماضية، متعهدا ببذل الجهد لاستكمال المسيرة والحفاظ على ما آلت إليه قناة السويس من مقام ومكانة.

رسالة شكر لأبناء هيئة قناة السويس

كما وجه رئيس الهيئة الشكر لكافة العاملين بالهيئة ولمرشدي القناة، ناقلا لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن مرشدي القناة كانوا دوما على قدر المسئولية، وخير سفراء لمصر وللقناة، ولم يبخلوا بجهد أو عطاء ضاربين أروع المثل في العمل بحرفية في كافة الظروف، وهو ما تكلل بالحفاظ على أمان واستدامة الملاحة بالقناة.

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