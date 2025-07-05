علاء مبارك يوجه رسالة لفريق الهلال السعودي بعد توديعه بطولة كأس العالم للأندية

نادي الهلال السعودي، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة لنادي الهلال السعودي، بعد توديعه لبطولة كأس العالم للأندية، وخسارته أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، في المباراة التي أقيمت، أمس الجمعة، بأمريكا.

رسالة علاء مبارك للهلال بعد مغادرته بطولة كأس الأندية

وأكد علاء مبارك في رسالته للهلال السعودي أن الفريق أدى أداءً رائعًا، وحقق إنجازًا مشرفًا في البطولة، ورد على أحد متابعيه الذي أشار إلى وجود لاعبين من جنسيات أخرى بالهلال، مؤكدًا أن نادي مان سيتي لديه أيضًا لاعبون من جنسيات أخرى.

وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها لنادي الهلال بعد توديعه بطولة كأس العالم للأندية: "شكرًا لنادي الهلال السعودي؛ أداء رائع وإنجاز مشرف من فريق عربي محترم نفتخر به جميعًا، أثبت أنه من الفرق الكبيرة في بطولة كأس العالم للأندية، مبروك لفريق الهلال شرفتونا أمام العالم".



وعلق أحد المتابعين قائلًا: "لكن كل الفريق العربي السعودي أجانب عدا سالم وطلع مجنس يمني ومش سعودي وما تقوليش احتراف الله يكرمك".

ورد علاء مبارك قائلًا: "ومان سيتى عنده لاعبين أغلبهم جنسيات غير إنجليزية".

الهلال السعودي يودع بطولة كأس العالم للأندية

جدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي ودع بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة أقيمت، مساء أمس الجمعة، وجمعت الفريقين على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بالنظام الجديد، الذي شهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

نادي الهلال السعودي يودع بطولة كأس العالم للأندية، فيتو



وصعد فريق فلومينينسي البرازيلي، بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة لمونديال الأندية 2025.

وسجل ماتيوس مارتينيلي هدف فريق فلومينينسي البرازيلي الأول في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يسار ياسين بونو حارس الهلال، وشهد الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للهلال، قبل أن يتراجع عن احتسابها بقرار من تقنية الفيديو "VAR".

وقام ماركوس ليوناردو بتسجيل هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 51، وسجل هركوليس باريرا ثاني أهداف الفريق البرازيلي في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

ويواجه فريق فلومينينسي البرازيلي الفائز من مواجهة بالميراس مع تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

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