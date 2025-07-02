وزير الأوقاف السابق محذرا من الإقامة غير القانونية: خيانة لعهد الأمان

حذّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من خطورة الإقامة غير القانونية وخرق القوانين في الدول المستضيفة، مشددًا على أن الإقامة الرسمية تمثل "عهد أمان" متبادل بين المقيم والدولة التي يعيش فيها.

وزير الأوقاف السابق يحذر من الإقامة غير القانونية ويصفها بـ"الخيانة ونكران الجميل"

وقال "جمعة"، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة لأي بلد هو بمثابة عهد أمان من الدولة لهذا الشخص، وعهد أمان منه وعليه بأن يحترم جميع قوانين هذه الدولة". وأكد أن من يخرق هذا العهد يكون قد نقضه بخيانته للدولة التي آوته واحتضنته.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن الجريمة التي يرتكبها المقيم بطريقة رسمية وتتنافى مع القوانين تعد "جريمة مركبة"، لأنه في هذه الحالة لا يكتفي بمخالفة القانون، بل يتجاوز ذلك إلى "الخيانة ونكران الجميل والإفساد في الأرض"، على حد تعبيره.

وزير الأوقاف السابق يؤكد على أهمية احترام ضوابط الإقامة وأحكام القانون

وأضاف: "أما من دخل الدولة بطريقة غير مشروعة ولم يحصل على إقامة رسمية، فإن خطره داهم وكبير، وقد حذرنا منه ونظل نحذر"، مؤكدًا أهمية احترام ضوابط الإقامة وأحكام القانون لما تمثله من ضمان لاستقرار المجتمعات وأمنها.

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