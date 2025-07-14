البنك الأهلى يبدأ معسكره في برج العرب الأربعاء استعدادًا للموسم الجديد

يبدأ فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول معسكره المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية في الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى لإستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية الودية خلال فترة المعسكر.

و ينتظر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي حسم صفقتي ثنائي نادي الزمالك مصطفى شلبي وسيد نيمار تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وشدد مصطفى على إدارة النادي ضرورة إنهاء الصفقتين قبل انطلاق معسكر الفريق بالإسكندرية الأسبوع القادم.

وكثف نادي الزمالك اتصالاته بإدارة نادي البنك الأهلي من أجل حسم صفقة اللاعب أحمد ربيع للانضمام للأبيض الصيف الجاري.

وشهدت المفاوضات حسم صفقتي مصطفى شلبي وسيد نيمار الي البنك الأهلي لكن يتبقي الرتوش الأخيرة لحسم الصفقة التبادلية بين الناديين.

يذكر أن نيمار عاد للزمالك بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق البنك الأهلي وجارٍ الاتفاق لإنهاء الصفقة على سبيل البيع النهائي.

صفقات البنك الأهلي

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع خمس لاعبين حتى الآن بخلاف شلبي ونيمار.

مصطفى دويدار ظهير أيمن نادى إنبي السابق لمدة ثلاث مواسم

يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم قادمًا من طلائع الجيش.

عمرو الجزار لمدة ثلاث مواسم قادمًا من غزل المحلة

محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم

احمد امين قفة مهاجم نادي إنبي السابق لمدة 3 مواسم

كما تم التجديد لمحمد فتحي الذي انتهت مدة عقده بنهاية الموسم المنقضي

كما تم التعاقد مع أحمد متعب من طلائع الجيش.

الراحلون عن البنك الأهلي

ورحل عن الفريق كل من محمد أبو جبل، أيمن أشرف، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرج أكا.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025 في المركز الخامس بجدول الترتيب خلف المصري صاحب المركز الرابع

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماو

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