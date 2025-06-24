مرشح للانتقال للأهلي، ما هي أرقام أسامة فيصل خلال مسيرته الكروية؟

يسعى مسؤولو النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء خلال منافسات الموسم المقبل.

ويعد أسامة فيصل واحدا من أبرز مهاجمي الدوري المصري في الوقت الحالي، حيث تألق بشدة رفقة البنك الأهلي، خاصة في الموسم الماضي، والذي نجح خلاله في إحراز 12 هدفا، واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة بالتساوي مع ناصر منسي لاعب الزمالك.

أرقام أسامة فيصل

وخلال الموسم الماضي شارك أسامة فيصل رفقة البنك الأهلي في 25 مباراة في جميع البطولات، بواقع 2199 دقيقة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدف وحيد.

و طوال مسيرته شارك أسامة فيصل في 131 مباراة مع البنك الأهلي والزمالك بواقع 6817 دقيقة، سجل خلالها 27 وصنع 6 آخرين.

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

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