حصاد الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (صور)

أكد الدكتور جمال تاج عبدالجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة تبنت خلال العام الجاري نهجًا متكاملًا يستند إلى رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، حيث أولت اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وأوضح أن الجامعة حرصت على ترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي، وتوفير بيئة محفزة لإطلاق طاقات الطلاب في مختلف المجالات، مضيفًا أن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق إلا بدعم وزارة التعليم العالي وتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على تمكين الشباب.

الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط التكنولوجية

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية نجحت خلال عامها الجامعي في تقديم تجربة ملهمة في دعم النشاط الطلابي، مشيدًا بحرص الجامعة على التنوع في البرامج والفعاليات، والربط بين الأنشطة والمجتمع، وهي الخطوة التي تعزز من دور الجامعة كمحرك للتنمية ومصنع لقادة المستقبل.

الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط التكنولوجية

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على بناء جيل من الشباب الواعي والمبدع، وتحت مظلة دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية كأداة محورية في تنمية المهارات وتشكيل الوعي، قدمت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية نموذجًا متميزًا خلال العام الجامعي 2024-2025، من خلال حصاد متنوع وشامل من الأنشطة الطلابية التي تعكس توجه الجامعة نحو إعداد طلاب قادرين على الإبداع والمشاركة المجتمعية الفعالة.

الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط التكنولوجية

مشاركة جامعة أسيوط التكنولوجية في المبادرات الرئاسية

في ضوء ذلك، نظمت الجامعة مجموعة من الأنشطة والمبادرات النوعية، من أبرزها المشاركة الفعالة في مبادرات رئاسية مثل "بداية" و"100 مليون صحة"، حيث تم تنفيذ دورات تدريبية حول الشمول المالي والتحول الرقمي، وتنظيم قوافل طبية للكشف المبكر عن الأمراض بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط.

الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط التكنولوجية

كما حرصت الجامعة على توثيق علاقتها بالمجتمع من خلال ملتقيات التوظيف والاحتفالات الوطنية والدينية، بما يعكس رؤيتها التشاركية ودورها التنموي المتصاعد في إقليم وسط الصعيد.

وشهد العام الجامعي تنظيم النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، بمشاركة أكثر من 550 طالبًا وطالبة يمثلون 10 جامعات و7 مدارس، حيث تضمنت الفعاليات مسابقات علمية وثقافية ورياضية وفنية، وندوات توعوية، ومعارض للمنتجات والابتكارات. وقد عكست هذه الفعالية التزام الجامعة بتوفير مساحات للتعبير عن المواهب وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات والمدارس في الإقليم.

الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط التكنولوجية

كما شارك طلاب الجامعة في عدد من الملتقيات القومية التي نظمتها الوزارة ومعهد إعداد القادة، مثل ملتقى قادة الاتحادات الطلابية والملتقى الحواري لبناء الوعي، إلى جانب مشاركتهم في ملتقى "بداية" بجامعة أسيوط، ما يعكس انفتاح الجامعة على المحيط الأكاديمي والطلابي الوطني.

ندوات عن الذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط التكنولوجية

ولم تغفل الجامعة عن دورها التوعوي والتثقيفي، حيث نظمت العديد من الندوات داخل الحرم الجامعي، تناولت موضوعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، تأسيس الشركات الناشئة، وأهمية البيئة المستدامة، بالإضافة إلى ندوات دينية وثقافية وتاريخية.

الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط التكنولوجية

وامتدت مشاركة الطلاب إلى خارج الجامعة، من خلال حضورهم لورش عمل وندوات في جامعات أخرى، ما ساهم في تنمية وعيهم بالقضايا المعاصرة.

وعلى صعيد الرياضة والأنشطة الفنية، نظمت الجامعة مسابقات داخلية متنوعة، وشاركت في فعاليات خارجية ضمن أنشطة الجامعات التكنولوجية بإقليم الصعيد، وحقق طلابها مراكز متقدمة في الغناء والعزف والترانيم والرسم والمعلومات الثقافية، ما يبرهن على تميزهم وتعدد مواهبهم.

الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط التكنولوجية

كما كان للجامعة حضور فاعل في الفعاليات المجتمعية، من خلال مشاركتها في احتفالات العيد القومي لمحافظة أسيوط، وتنظيم حفل اليوم اليتيم، وحفل إفطار جماعي خلال رمضان، إلى جانب تكريم الأمهات المثاليات من عضوات هيئة التدريس والعاملات وأمهات الطلاب، تأكيدًا على التقدير المجتمعي والدور الإنساني الذي تحرص عليه الجامعة.

واختتمت الجامعة عامها الجامعي بحفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب المتميزين، إلى جانب حفلات تنصيب اتحاد الطلاب والاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ما يعكس الاهتمام بصناعة الذاكرة الوطنية وتعزيز روح الانتماء.

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