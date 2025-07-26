السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، القواعد الواجب مراعاتها عند كتابة الرغبات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

تنسيق الجامعات 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، أسباب تأخر إعلان المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025.

ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، في غضون 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كما تحدد الوزارة الجدول الزمني للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، وموعد إغلاقه.

 

 وأوضح غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الرئيسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، هو عدم تسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

 

تنسيق الجامعات 2025، القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 

• عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع التنسيق  

 

القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني

• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
•  ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.
•  الإلتزام بكتابة الرغبات كاملة على موقع التنسيق وعددها 75 رغبة.

 

 أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

 الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني 

• بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني  .

 

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وأكد غانم أن موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لم يتحدد بعد، نظرا لأن الأمر متوقف على إرسال نتيجة الثانوية العامة من جانب وزارة التربية والتعليم.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تحتاج إلى الحصول على نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا مهما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

 

وأكدت المصادر أنه فور الحصول على نتيجة الثانوية العامة، يبدأ مكتب التنسيق في العمل للوقوف على الإحصائيات المطلوبة من النتيجة، وفي الغالب يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في اليوم التالي مباشرة.

 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 

 هناك مجموعة من الخطوات الهامة، التي يجب على الطالب اتباعها ليتأكد من أن عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق كان صحيحة تماما، وهي كالآتي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.
  • الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.
  • قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موقع التنسيق الإلكتروني التنسيق الالكتروني الجامعات والمعاهد تنسيق القبول بالجامعات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مكتب تنسيق القبول بالجامعات موقع التنسيق تنسيق الجامعات 2025

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية لغات (فرنسي – ألماني) بالكليات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، موقف طلاب الثانوية الأزهرية من التقدم لـ الجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي لذوي الاحتياجات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025.. التفاصيل الكاملة للقبول بالكليات والمعاهد.. قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب ذوي الهمم.. وهذا سبب تأخر إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

قواعد قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الجامعة مباشرة

تزامنا مع زيادة حركة التشغيل، النشار في زيارة مفاجئة لمطاري العلمين ومرسى مطروح

لطلاب الثانوية العامة 2025، التفاصيل الكاملة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

الأكثر قراءة

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

بعد قرار الإمام الأكبر، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025

تنسيق الجامعات 2025: 104 آلاف طالب يسجلون لاختبارات القدرات في الكليات المؤهلة

خلال ساعات، تصعيد قيادات شابة في حركة تنقلات الشرطة 2025

بعد قليل، إعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على صفحات المشيخة

تنسيق الجامعات 2025، القواعد الواجب مراعاتها عند كتابة الرغبات

في انتظار التصديق عليه، أول مراحل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد فتوى سعاد صالح.. أدلة قاطعة من الكتاب والسنة تُحرم المخدرات والحشيش

ما حكم صلاة الغفلة وكيفيتها وكم عدد ركعاتها؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية