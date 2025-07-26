تنسيق الجامعات 2025، القواعد الواجب مراعاتها عند كتابة الرغبات

تنسيق الجامعات 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، أسباب تأخر إعلان المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025.

ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، في غضون 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كما تحدد الوزارة الجدول الزمني للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، وموعد إغلاقه.

وأوضح غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الرئيسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، هو عدم تسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

تنسيق الجامعات 2025، القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

• عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع التنسيق

القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني

• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• الإلتزام بكتابة الرغبات كاملة على موقع التنسيق وعددها 75 رغبة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

• بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني .

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وأكد غانم أن موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لم يتحدد بعد، نظرا لأن الأمر متوقف على إرسال نتيجة الثانوية العامة من جانب وزارة التربية والتعليم.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تحتاج إلى الحصول على نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا مهما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وأكدت المصادر أنه فور الحصول على نتيجة الثانوية العامة، يبدأ مكتب التنسيق في العمل للوقوف على الإحصائيات المطلوبة من النتيجة، وفي الغالب يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في اليوم التالي مباشرة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

هناك مجموعة من الخطوات الهامة، التي يجب على الطالب اتباعها ليتأكد من أن عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق كان صحيحة تماما، وهي كالآتي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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