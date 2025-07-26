السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025: 104 آلاف طالب يسجلون لاختبارات القدرات في الكليات المؤهلة

د. أيمن عاشور وزير
د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي

 تنسيق الجامعات 2025.. أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025، بلغ حتى الآن 104 آلاف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــا، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025.

 

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات 

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).
٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).
٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان.
٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.
٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.
٦. كليات علوم الرياضة.

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويُهيب مكتب التنسيق بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

وحرصًا من الوزارة على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة، وفّرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية المنشورة على صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني، عبر الروابط التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
● حساب الوزارة على فيسبوك
● حساب الوزارة على إنستجرام
● حساب الوزارة على منصة إكس
● حساب الوزارة على منصة ثريدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب تنسيق القبول بالجامعات موقع التنسيق الإلكتروني اختبارات القدرات أماكن أداء اختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2025

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، نماذج من اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

مكتب التنسيق يكشف مفاجأة بشأن التحاق طلاب الثانوية القديمة بكليات الطب

الأكثر قراءة

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

بعد قرار الإمام الأكبر، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025

تنسيق الجامعات 2025: 104 آلاف طالب يسجلون لاختبارات القدرات في الكليات المؤهلة

خلال ساعات، تصعيد قيادات شابة في حركة تنقلات الشرطة 2025

بعد قليل، إعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على صفحات المشيخة

تنسيق الجامعات 2025، القواعد الواجب مراعاتها عند كتابة الرغبات

في انتظار التصديق عليه، أول مراحل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد فتوى سعاد صالح.. أدلة قاطعة من الكتاب والسنة تُحرم المخدرات والحشيش

ما حكم صلاة الغفلة وكيفيتها وكم عدد ركعاتها؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية